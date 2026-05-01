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Zahlen im Fokus

Ausblick: AMD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

04.05.26 17:09 Uhr
Ausblick: AMD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

AMD gewährt einen Blick in die Bücher - die Prognosen der Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
291,55 EUR -9,60 EUR -3,19%
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AMD (Advanced Micro Devices) lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

43 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,28 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 190,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,440 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 40 Analysten einen Zuwachs von 32,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,88 Milliarden USD gegenüber 7,44 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 49 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,85 USD je Aktie, gegenüber 2,65 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 46 Analysten durchschnittlich bei 47,35 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 34,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

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