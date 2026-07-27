Ausblick: Meta Platforms präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mit diesen Ergebnissen rechnen Analysten für die kommende Meta Platforms-Bilanz.
Werte in diesem Artikel
Meta Platforms wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 48 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 7,19 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms 7,14 USD je Aktie erwirtschaftet.
51 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 60,22 Milliarden USD - das würde einem Zuwachs von 26,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 47,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 64 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 32,93 USD, gegenüber 23,49 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 64 Analysten im Durchschnitt 253,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 200,97 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com
Aktuelle Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News
Meta Platforms (ex Facebook) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG