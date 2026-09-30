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Zahlen im Fokus

Micron überzeugt mit Zahlen-Hammer: So reagiert die Aktie auf das starke Quartal

Micron überzeugt mit Zahlen-Hammer: So reagiert die Aktie auf das starke Quartal

Nach dem Handelsende an der Wall Street wurde es für Anleger am Mittwoch noch einmal spannend: Micron Technology öffnete die Bücher zur Einsicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
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Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2026 verbuchte Micron Technology ein EPS von 33,42 US-Dollar; damit übertrafen die Ergebnisse die Analysten-Prognosen (31,73 US-Dollar). Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,83 US-Dollar je Aktie eingefahren.

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Auf der Umsatzseite erwarteten Experten für das Jahresviertel durchschnittlich einen Wert von 51,34 Milliarden US-Dollar. Tatsächlich meldete der KI-Profiteur 54,23 Milliarden US-Dollar, nach 11,32 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Micron mit optimistischem Ausblick auf 2027

Das bereinigte operative Ergebnis kletterte auf 44,64 Milliarden US-Dollar (konsensual erwartet: 42,41 Milliarden US-Dollar), während der bereinigte Nettogewinn mit 38,40 Milliarden US-Dollar über dem Konsens von 36,31 Milliarden US-Dollar lag. Der operative Cashflow erreichte im selben Zeitraum 43,97 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen von 34,47 Milliarden US-Dollar deutlich. Nach Geschäftsbereichen aufgeteilt entfielen 18,00 Milliarden US-Dollar auf das Kerngeschäft mit Rechenzentren, 16,28 Milliarden US-Dollar auf den Bereich Cloud-Memory, 13,11 Milliarden US-Dollar auf das Mobil- und Clientgeschäft sowie 6,82 Milliarden US-Dollar auf das Automobil- und Embedded-Geschäft. Der GAAP-Gewinn je Aktie belief sich auf 32,87 US-Dollar, und die Quartalsdividende wurde auf 0,15 US-Dollar je Aktie festgesetzt.

Nach einem nach Unternehmensangaben rekordverdächtigen Geschäftsjahr 2026 blickt das Management optimistisch nach vorn und rechnet für 2027 mit einer noch höheren Dynamik. Für das erste Quartal 2027 stellt Micron einen Umsatz von 61,5 Milliarden US-Dollar (plus/minus 1,5 Milliarden US-Dollar) in Aussicht und liegt damit über dem Marktkonsens von 57,02 Milliarden US-Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie wird ein Wert von 38,15 US-Dollar (plus/minus 1,00 US-Dollar) anvisiert, während Experten im Schnitt mit 35,40 US-Dollar gerechnet hatten. Die bereinigte Bruttomarge wird bei etwa 86,25 Prozent erwartet, was nahezu im Einklang mit den Konsensschätzungen von 86,4 Prozent steht.

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Micron-Aktie nach Zahlen leicht im Plus

An der NASDAQ bewegt sich die Micron-Aktie nachbörslich daraufhin mit einem Plus von 0,97 Prozent auf 1.075,30 US-Dollar.

Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Bangla press / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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