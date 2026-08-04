Pinterest-Aktie fällt trotz Nutzerrekord: Ausblick bremst das Tempo
Pinterest meldet mehr Umsatz und so viele Nutzer wie nie, trotzdem gerät die Aktie nachbörslich unter Druck.
Werte in diesem Artikel
- Umsatz steigt um 18 Prozent auf rund 1,18 Milliarden US-Dollar
- Mit 640 Millionen Nutzern erreicht das Netzwerk einen neuen Rekord
- Unter dem Strich steht ein Verlust, und der Ausblick fällt vorsichtiger aus
Pinterest hat im zweiten Quartal deutlich mehr umgesetzt und zugleich einen Nutzerrekord gemeldet, doch an der Börse überwiegt die Skepsis. Nach Vorlage der Zahlen am 4. August verliert die Pinterest-Aktie im nachbörslichen NYSE-Handel fast neun Prozent auf gut 23 US-Dollar.
Der Umsatz kletterte um 18 Prozent auf rund 1,18 Milliarden US-Dollar, nach 998 Millionen im Vorjahresquartal, die Nutzerzahl legte um 11 Prozent auf 640 Millionen zu. Den Kurs bewegt trotzdem der Blick nach vorn.
Nutzerrekord und Wachstum in allen Regionen
Die 640 Millionen monatlich aktiven Nutzer markieren das elfte Quartal in Folge mit zweistelligem Nutzerwachstum. Getragen wird der Zuwachs von allen Regionen, am kräftigsten außerhalb der Kernmärkte. In der Rubrik Rest of World kletterte der Umsatz um 38 Prozent auf 87 Millionen US-Dollar, das umsatzstärkste Segment USA und Kanada legte um 18 Prozent auf 880 Millionen zu, Europa wuchs mit 12 Prozent langsamer. Der Umsatz je Nutzer stieg global um 7 Prozent auf 1,86 US-Dollar, in den USA und Kanada um 14 Prozent auf 8,30 US-Dollar und damit auf ein Vielfaches des weltweiten Schnitts.
Operativ stark, unter dem Strich rot
Operativ lief das Quartal rund. Das bereinigte EBITDA sprang um 24 Prozent auf 311 Millionen US-Dollar, die Marge zog von 25 auf 26 Prozent an, der freie Cashflow stieg um 37 Prozent auf rund 270 Millionen US-Dollar. Nach GAAP schrieb der Konzern jedoch einen Nettoverlust von rund 47 Millionen US-Dollar, nach einem Gewinn von 38,8 Millionen im Vorjahr. Belastet haben höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Restrukturierungskosten und die hohe aktienbasierte Vergütung. Bereinigt verdiente Pinterest 0,43 US-Dollar je Aktie nach 0,33 US-Dollar, gestützt auch von Aktienrückkäufen über mehr als zwei Milliarden US-Dollar seit Jahresbeginn zu durchschnittlich 18,17 US-Dollar.
Der Ausblick bremst das Tempo
Den Ausschlag für die nachbörsliche Reaktion dürfte der Ausblick geben. Für das dritte Quartal stellt der Konzern einen Umsatz zwischen 1,19 und 1,21 Milliarden US-Dollar in Aussicht, was einem Wachstum von 13 bis 15 Prozent entspricht. Nach dem Plus von 18 Prozent im zweiten Quartal signalisiert das eine spürbare Verlangsamung, zumal das Management einen leichten Gegenwind durch Wechselkurse einkalkuliert. Beim bereinigten EBITDA peilt der Konzern 335 bis 355 Millionen US-Dollar an.
Ob die angekündigte Verlangsamung tatsächlich eintritt, zeigt sich erst mit den Zahlen zum dritten Quartal. Bis dahin bleibt der eigene Wachstumsausblick die Messlatte, an der sich der Anteilsschein messen lassen muss.
Julia Walter, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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