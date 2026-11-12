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PNE-Aktie springt an: Wind- und Solarparkbetreiber steigert operatives Ergebnis deutlich

PNE-Aktie springt an: Wind- und Solarparkbetreiber steigert operatives Ergebnis deutlich

PNE steigert in einem schwierigen Marktumfeld Umsatz und operatives Ergebnis deutlich. Allerdings belasten Projektverschiebungen weiterhin die Jahresperspektive des Wind- und Solarparkbetreibers.

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PNE AG
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Der Wind- und Solarparkbetreiber PNE hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten gesteigert. Das Unternehmen verkaufte Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 361 Megawatt, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mitteilte. Der Erlös kletterte in den ersten drei Quartalen bis Ende September im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent auf 150,7 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich deutlich von 26,6 auf 43,9 Millionen Euro.

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Verlust reduziert – Prognose bestätigt

Zudem konnte das Unternehmen den Verlust unter dem Strich reduzieren. Die erst jüngst wegen Verschiebungen einzelner Projekte gekappte Gewinnprognose für das laufende Jahr bestätigte der Konzern. Die ursprünglich für 2026 vorgesehenen Ergebnisbeiträge würden teilweise erst 2027 realisiert, hatten die Cuxhavener bereits Mitte Oktober mitgeteilt. Gleichzeitig will PNE einige der ursprünglich für den Verkauf vorgesehenen Windparks behalten.

Die PNE-Aktie springt via XETRA zeitweise 4,94 Prozent auf 5,20 Euro hoch.

CUXHAVEN (dpa-AFX)

Bildquellen: PNE

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Datum Rating Analyst
20.10.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH
20.10.26 PNE Buy Warburg Research
16.10.26 PNE Kaufen SMC Research
14.10.26 PNE Buy Warburg Research
19.08.26 PNE Kaufen First Berlin Equity Research GmbH

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