Snap-Aktie springt an: Umsatz und Ausblick der Snapchat-Mutter übertreffen die Erwartungen

Zahlen im Fokus

04.08.26 08:46 Uhr

Snap übertrifft mit Umsatz, Gewinnentwicklung und Ausblick die Markterwartungen, und die Aktie reagiert auf die Zahlen ungewöhnlich kräftig.

• Für das dritte Quartal hebt Snap die Umsatzprognose auf bis zu 1,74 Milliarden US-Dollar an, basierend auf stärkeren Werbeaktivitäten, insbesondere in Nordamerika und rund um die Fußball-Weltmeisterschaft.

• Die Aktie reagierte positiv auf die Zahlen, stieg im Handel um 7,46 % und im nachbörslichen Handel um weitere 7,17 %, was auf das bessere Ergebnis und die optimistische Prognose zurückzuführen ist.

• Snap verzeichnete im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg um 19 % auf 1,6 Milliarden US-Dollar, übertraf die Erwartungen und konnte den Nettoverlust auf 164 Mio. US-Dollar reduzieren.

Snap steigert den Quartalsumsatz um 19 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar

Verlust je Aktie schrumpft von 16 auf 10 US-Cent und schlägt die Prognosen

Snap hebt die Umsatzprognose für das dritte Quartal über den Konsens an

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Am Montag legte Snap, die Mutter des Kurznachrichtendienstes Snapchat, nach US-Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vor, und die Aktie springt an der NYSE deutlich an.

Snap-Aktie mit Kurssprung

Zum Handelsschluss am Montag notierte der Titel 7,46 Prozent im Plus bei 5,04 US-Dollar - bei einem gegenüber dem 65-Tage-Schnitt mehr als verdoppelten Handelsvolumen. Im nachbörslichen Geschäft legte die Aktie dann um weitere 7,17 Prozent auf 5,40 US-Dollar zu.

Umsatz und Cashflow deutlich über Erwartungen

Der Umsatz von Snap kletterte im zweiten Quartal um 19 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar und lag damit über dem Analystenkonsens von rund 1,54 Milliarden US-Dollar. Der Nettoverlust schmolz von 263 auf 164 Millionen US-Dollar, der Verlust je Aktie verbesserte sich von 16 auf 10 US-Cent und fiel damit kleiner aus als die von Analysten erwartete Marke von rund 12 US-Cent. Das bereinigte EBITDA sprang von 41 auf rund 250 Millionen US-Dollar und übertraf die Markterwartung von etwa 185 Millionen US-Dollar deutlich, während der freie Cashflow von 24 auf 121 Millionen US-Dollar zulegte.

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Ausblick übertrifft den Konsens

Für das dritte Quartal stellt Snap einen Umsatz zwischen 1,7 und 1,74 Milliarden US-Dollar in Aussicht und damit mehr, als der Konsens von rund 1,7 Milliarden US-Dollar vorsah. Beim bereinigten EBITDA rechnet der Konzern mit 300 bis 350 Millionen US-Dollar, wobei der Mittelwert leicht unter der Markterwartung liegt. Hintergrund der Beschleunigung sind laut Unternehmensangaben ein stärkeres Geschäft mit großen Werbekunden in Nordamerika sowie zusätzliche Werbeausgaben rund um die Fußball-Weltmeisterschaft.

Nutzerzahlen und Werbegeschäft als Treiber

Die täglich aktiven Nutzer legten auf 493 Millionen zu und lagen damit über der Markterwartung von rund 487 Millionen, der Umsatz pro Nutzer stieg auf 3,25 US-Dollar gegenüber einer erwarteten Marke von etwa 3,16 US-Dollar. Das Werbegeschäft wuchs um 9 Prozent auf 1,28 Milliarden US-Dollar, während der abseits der Werbung erzielte Umsatz um 85 Prozent auf 316 Millionen US-Dollar sprang. Restrukturierungskosten belasteten im Quartal das operative Ergebnis mit rund 129 Millionen US-Dollar, diese sind im bereinigten EBITDA herausgerechnet.

Ob sich die Dynamik bei Werbekunden und im Direktgeschäft in den kommenden Monaten fortsetzt, dürfte sich an der Umsetzung der für das dritte Quartal in Aussicht gestellten Prognose zeigen.

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Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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