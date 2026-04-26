Zahlen im Fokus

Die Zahlen von T-Mobile US rücken in den Mittelpunkt und könnten auch die Deutsche Telekom neu bewerten. Nach Fusionsspekulationen steht der gesamte Investment-Case auf dem Prüfstand.

• T-Mobile legt am morgigen Dienstag Quartalszahlen vor

• Fusionsfantasie erhöht strategische Bedeutung der Zahlen deutlich

• Analysten sehen Telekom-Schwäche teils als Kaufchance



Wer­bung Wer­bung

T-Mobile-Zahlen als kurzfristiger Katalysator

Am morgigen Dienstag legt T-Mobile US seine Zahlen für das erste Quartal vor - und die Erwartungen setzen einen klaren Rahmen: Analysten rechnen im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,01 US-Dollar nach 2,58 US-Dollar im Vorjahresquartal. Gleichzeitig soll der Umsatz auf rund 22,98 Milliarden US-Dollar steigen, was einem Plus von gut 10 Prozent entspricht.

Damit entsteht ein klassisches Spannungsfeld: starkes Wachstum bei gleichzeitig rückläufiger Profitabilität. Genau diese Kombination dürfte die Marktreaktion bestimmen. Dabei sind die Zahlen nicht isoliert zu betrachten.

Warum die Zahlen diesmal besonders relevant sind

Denn aufgrund jüngster Fantasien über eine Zusammenführung von Deutsche Telekom und T-Mobile US dürften die Zahlen der US-Tochter direkte Auswirkungen auf den gesamten Investment-Case haben.

Wer­bung Wer­bung

Die Diskussion dreht sich dabei um ein zentrales Problem: Während die Telekom mit einem KGV von etwa 14 bewertet wird, liegt T-Mobile US näher an 20. Genau diesen Bewertungsabschlag will der Konzern laut JPMorgan reduzieren. Analyst Akhil Dattani sieht in einer möglichen Transaktion das Ziel, "den Bewertungsabschlag der Muttergesellschaft gegenüber der wachstumsstarken US-Tochter zu reduzieren".

Die Quartalszahlen liefern damit eine Art Realitätscheck: Bestätigt T-Mobile das Wachstumstempo, stärkt das die Argumentation für eine strukturelle Neubewertung. Enttäuschen die Zahlen, bröckelt die strategische Grundlage.

Markt reagiert bereits nervös - Analysten uneins

Die Unsicherheit ist bereits im Kurs sichtbar. Die Telekom-Aktie verliert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,25 Prozent auf 27,54 Euro, nachdem sie sich zuvor stabilisiert hatte. Auch T-Mobile US steht unter Druck und gibt vorbörslich zeitweise um 0,47 Prozent auf 188,90 US-Dollar nach.

Wer­bung Wer­bung

Parallel dazu bleibt das Analystenbild uneinheitlich: Während JPMorgan und Deutsche Bank Research die strategischen Optionen betonen, warnen andere Häuser vor Nebenwirkungen.

So sieht Bernstein erhebliche regulatorische Hürden und spricht laut dpa-AFX sogar davon, dass eine Fusion für T-Mobile-Aktionäre "netto negativ" sein könnte. Barclays wiederum hält die operativen Vorteile derzeit für "schwierig zu erkennen".

Auf der anderen Seite sieht die UBS die jüngste Schwäche als Einstiegschance. Analyst Polo Tang bezeichnet die negative Kursreaktion als "inkonsistent" und hält die Aktie für zu günstig.

Alles hängt an der US-Dynamik

Unterm Strich bleibt: Die Investmentstory der Telekom ist derzeit nahezu vollständig an die Performance von T-Mobile US gekoppelt. Wachstum, Margenentwicklung und Kundendynamik in den USA bestimmen die Fantasie. Die Zahlen am Dienstag sind damit mehr als ein Quartalsupdate - sie sind ein Stresstest für die gesamte strategische Erzählung.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.