Techriese Microsoft überzeugt auf ganzer Linie - So reagiert die Aktie
Microsoft hat am Mittwochabend seine jüngsten Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Anleger reagieren prompt.
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Im vierten Geschäftsquartal 2026 hat Microsoft deutlich mehr verdient. Das Ergebnis je Aktie stieg von 3,65 US-Dollar auf 4,81 US-Dollar und lag damit deutlich über den Erwartungen. Analysten hatten im Vorfeld mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 4,24 US-Dollar gerechnet.
Der Umsatz entwickelte sich ebenfalls positiv und stieg von 76,44 Milliarden US-Dollar auf 90,01 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Microsoft die Analystenschätzungen von 87,61 Milliarden US-Dollar.
Azure treibt Wachstum der Cloud-Sparte an
Besonders stark entwickelte sich das Cloud-Geschäft. Der Umsatz mit Azure, Microsofts Cloud-Computing-Plattform, legte im Jahresvergleich um 43 Prozent zu und übertraf damit die Analystenerwartung von 39,98 Prozent Wachstum.
Der gesamte Umsatz der Sparte Microsoft Cloud stieg im vierten Quartal um 27 Prozent auf 59,30 Milliarden US-Dollar. Der Intelligent-Cloud-Umsatz erhöhte sich um 32 Prozent auf 39,3 Milliarden US-Dollar.
"Wir treiben die Grenzen der Kosten-Nutzen-Kurve voran und stellen sicher, dass jeder Kunde Token in Geschäftsergebnisse umwandeln kann", sagte Konzernchef Satya Nadella in einer Mitteilung.
"In diesem Jahr hat der Azure-Umsatz erstmals die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschritten, und Microsoft 365 Copilot erreichte mehr als 30 Millionen zahlende Nutzer. Das zeigt das Vertrauen, das Kunden in uns setzen, um ihre KI-Transformation voranzutreiben", ergänzte der CEO.
Investitionen in KI bleiben im Fokus der Anleger
Trotz der starken Zahlen richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf die Prognosen für die Investitionen. Microsoft steckt derzeit Milliarden in die KI-Infrastruktur, also in die Kombination aus Hardware und Software, die für die Verarbeitung großer Datenmengen sowie den Aufbau und das Training von KI-Modellen benötigt wird.
Investoren sorgen sich zunehmend, dass sich die hohen Ausgaben zu langsam auszahlen könnten und die Renditen hinter den Erwartungen zurückbleiben.
Microsoft-Aktie legt nachbörslich zu
Die Microsoft-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 3,25 Prozent höher bei 403,22 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
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|27.07.26
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