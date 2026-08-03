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Zahlen nicht überzeugend

Spotify-Aktie ruscht nach enttäuschender Quartalsprognose kräftig ab

Spotify-Aktie ruscht nach enttäuschender Quartalsprognose kräftig ab

Spotify hat im zweiten Quartal den operativen Gewinn deutlich gesteigert, bei Umsatz und Nutzerzahl aber die Erwartungen verfehlt. Anleger reagieren.

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Der Ausblick von Spotify auf das laufende dritte Quartal bleibt hinter den Erwartungen zurück. Der Streamingdienst rechnet mit 788 Millionen monatlichen Nutzern, wie er am Dienstag in Göteborg mitteilte. Analysten hatten mehr auf dem Zettel, ebenso wie beim operativen Gewinn. Diesen erwarten die Schweden bei 670 Millionen Euro, basierend auf einem Umsatzanstieg auf 5 Milliarden Euro, welcher auch von Währungseffekten getrieben sein dürfte. Die Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel gut 1 Prozent.

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Das abgelaufene zweite Quartal lief für die Schweden durchwachsen. Die monatliche Nutzerzahl lag bei 777 Millionen, was zwar ein Plus von 12 Prozent im Vorjahresvergleich war, allerdings leicht hinter den selbstgesteckten Zielen und den Analystenschätzungen zurückblieb. Die Zahl der zahlenden Abonnenten schlug aber mit 300 Millionen die Markterwartungen.

Spotify steigert Umsatz und Gewinn deutlich

Spotifys Umsatz kletterte im abgelaufenen Quartal um 14 Prozent auf knapp 4,8 Milliarden Euro, Analysten hatten aber mehr erwartet. Anders als beim operativen Gewinn: Dieser verbesserte sich sogar um fast zwei Drittel auf 655 Millionen Euro. Unterm Strich schrieb Spotify gut eine halbe Milliarde Gewinn, nach einem Verlust von 86 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Die Spotify-Aktie verliert vorbörslich an der NYSE 4,39 Prozent auf 465 US-Dollar.

GÖTEBORG (dpa-AFX)

Bildquellen: A. Aleksandravicius / Shutterstock, Gil C / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
03.02.22 Spotify Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.07.20 Spotify overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.19 Spotify buy UBS AG
01.08.19 Spotify Outperform RBC Capital Markets
31.07.19 Spotify Hold Pivotal Research Group