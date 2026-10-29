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Zahlen präsentiert

AB InBev-Aktie sinkt: Licht und Schatten – Umsatz stark, Absatzwachstum schwach

AB InBev-Aktie sinkt: Licht und Schatten – Umsatz stark, Absatzwachstum schwach

Der Bierbrauer AB InBev hat im dritten Quartal von einem höheren Umsatzanteil von teuren Biermarken und starkem Wachstum mit nicht-alkoholischen Getränken profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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Der Umsatz sei bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte um knapp fünf Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar (14,8 Mrd Euro) gestiegen, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Leuven mit. Damit fiel das Umsatzplus etwas höher als von Experten erwartet aus. Beim Anstieg der abgesetzten Menge enttäuschte der Brauer von zahlreichen Marken wie Beck's, Budweiser, Corona und Stella Artois dagegen.

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Das Volumen sei organisch wegen einer Nachfrageschwäche in China lediglich um 0,4 Prozent gestiegen. Hier hatten Experten einen etwas stärkeren Anstieg erwartet. Die Menge des abgesetzten Biers ging sogar leicht zurück.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei bereinigt um Währungseffekte um knapp vier Prozent auf 5,96 Milliarden Dollar geklettert. Die operative Marge ging um 0,9 Prozentpunkte auf 36,1 Prozent zurück. Hier hatten Analysten mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Branchenexpertin Celine Pannuti von der Bank JPMorgan erwartet insgesamt nur begrenzte bis leicht positive Veränderungen der Gewinnerwartung des Marktes für 2026. Insgesamt könnte der Aktienkurs aber aufgrund des Verfehlens der mittleren Analysenschätzung für den operativen Gewinn sowie der uneinheitlichen Entwicklung der Absatzmengen unter Druck geraten, so die Expertin vor der Börseneröffnung.

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Im frühen Handel dann gaben die Aktien von AB InBev dann um mehr als zwei Prozent auf 71,52 Euro nach.

Die AB InBev-Aktie zeigt sich in Brüssel zeitweise 1,31 Prozent tiefer bei 72,08 Euro.

/zb/lew/mis

LEUVEN (dpa-AFX)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09:51 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
08.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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