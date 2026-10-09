Airbus-Aktie fester: Starker September - 72 Maschinen verlassen die Werke

Zahlen präsentiert

09.10.26 08:33 Uhr

Airbus hat im September 72 Flugzeuge an seine Kunden ausgeliefert. Bei den Neubestellungen verbuchte der Flugzeugbauer im vergangenen Monat brutto 17 Aufträge.

Die Airbus-Aktie notiert im Tradegate-Handel am Freitag zeitweise 0,72 Prozent höher bei 189,08 Euro.

Airbus hat im September insgesamt 72 Maschinen an 37 Kunden ausgeliefert. Damit wurden von Januar bis September insgesamt 547 Flugzeuge an 84 Kunden übergeben. Wie der Flugzeughersteller weiter mitteilte, erhielt er im vergangenen Monat brutto 17 neue Aufträge.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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