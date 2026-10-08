Airbus-Aktie: Starker September - 72 Maschinen verlassen die Werke
Airbus hat im September 72 Flugzeuge an seine Kunden ausgeliefert. Bei den Neubestellungen verbuchte der Flugzeugbauer im vergangenen Monat brutto 17 Aufträge.
Werte in diesem Artikel
Airbus hat im September insgesamt 72 Maschinen an 37 Kunden ausgeliefert. Damit wurden von Januar bis September insgesamt 547 Flugzeuge an 84 Kunden übergeben. Wie der Flugzeughersteller weiter mitteilte, erhielt er im vergangenen Monat brutto 17 neue Aufträge.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Airbus Group, Airbus