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Airbus-Aktie: Starker September - 72 Maschinen verlassen die Werke

Airbus-Aktie: Starker September - 72 Maschinen verlassen die Werke

Airbus hat im September 72 Flugzeuge an seine Kunden ausgeliefert. Bei den Neubestellungen verbuchte der Flugzeugbauer im vergangenen Monat brutto 17 Aufträge.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
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Charts | News | Analysen

Airbus hat im September insgesamt 72 Maschinen an 37 Kunden ausgeliefert. Damit wurden von Januar bis September insgesamt 547 Flugzeuge an 84 Kunden übergeben. Wie der Flugzeughersteller weiter mitteilte, erhielt er im vergangenen Monat brutto 17 neue Aufträge.

DOW JONES

Bildquellen: Airbus Group, Airbus

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG

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