DAX 25.704 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,99 +3,0%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 72.744 +0,1%Euro 1,1154 +0,2%Öl 114,1 +0,2%Gold 4.058 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Zahlen präsentiert

Alphabet-Aktie rutscht kräftig ab: Google-Mutter kann hohen Erwartungen nicht standhalten

Alphabet-Aktie rutscht kräftig ab: Google-Mutter kann hohen Erwartungen nicht standhalten

Nach US-Börsenschluss am Mittwoch richteten sich die Blicke der Anleger auf die Google-Mutter Alphabet: Der Tech-Konzern legte seine aktuellen Geschäftszahlen vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
266.75 EUR -21.20 EUR -7.36 %
Charts | News | Analysen

Im dritten Quartal 2026 verbuchte die Google-Mutter Alphabet einen Gewinn je Aktie von 2,12 US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte das Ergebnis noch bei 2,87 US-Dollar je Aktie gelegen. Damit unterbot der Konzern die Prognosen der Analysten, die im Schnitt mit einem Gewinn von 3,03 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.

Werbung

Auch beim Umsatz verzeichnete Alphabet eine Steigerung. Die Erlöse beliefen sich auf 127,6 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 102,55 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Die Markterwartungen hatten sich im Vorfeld auf durchschnittlich 127,91 Milliarden US-Dollar belaufen. Damit fiel das Umsatzwachstum etwas schwächer aus als erwartet.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ notiert die Alphabet-Aktie 7,61 Prozent tiefer bei 300,16 US-Dollar. Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com, Fenixx666 / Shutterstock.com

Aktuelle Alphabet A (ex Google) Aktie News

Werbung

Alphabet A (ex Google) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.