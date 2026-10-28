Alphabet-Aktie rutscht kräftig ab: Google-Mutter kann hohen Erwartungen nicht standhalten
Nach US-Börsenschluss am Mittwoch richteten sich die Blicke der Anleger auf die Google-Mutter Alphabet: Der Tech-Konzern legte seine aktuellen Geschäftszahlen vor.
Werte in diesem Artikel
Im dritten Quartal 2026 verbuchte die Google-Mutter Alphabet einen Gewinn je Aktie von 2,12 US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte das Ergebnis noch bei 2,87 US-Dollar je Aktie gelegen. Damit unterbot der Konzern die Prognosen der Analysten, die im Schnitt mit einem Gewinn von 3,03 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.
Auch beim Umsatz verzeichnete Alphabet eine Steigerung. Die Erlöse beliefen sich auf 127,6 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 102,55 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Die Markterwartungen hatten sich im Vorfeld auf durchschnittlich 127,91 Milliarden US-Dollar belaufen. Damit fiel das Umsatzwachstum etwas schwächer aus als erwartet.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ notiert die Alphabet-Aktie 7,61 Prozent tiefer bei 300,16 US-Dollar. Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com, Fenixx666 / Shutterstock.com