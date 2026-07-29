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Amazon-Aktie hebt ab: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen

Amazon-Aktie hebt ab: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen

Für Amazon-Anleger wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend. Der Internetkonzern hat seine Bilanz offengelegt - so liefen die Geschäfte.

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Für Amazon ist das zweite Geschäftsquartal 2026 mit einem Gewinnsprung zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 1,68 US-Dollar auf 5,75 US-Dollar und fiel damit deutlich besser aus, als am Markt erwartet worden war. Die Analystenschätzungen für das EPS hatten im Vorfeld bei 1,82 US-Dollar gelegen.

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Beim Umsatz ging es für den Internetkonzern im Berichtsquartal aufwärts: Nach Erlösen von 167,70 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist erzielte das Unternehmen im zweiten Jahresviertel 2026 einen Umsatz von 200,6 US-Dollar. Die Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf Umsätze in Höhe von 197,03 Milliarden US-Dollar belaufen hatten, wurden somit übertroffen.

Die Amazon-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 8,61 Prozent im Plus bei 255,24 US-Dollar.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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28.07.26 Amazon Buy UBS AG
21.07.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.06.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.