Amazon-Aktie hebt ab: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen
Für Amazon-Anleger wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend. Der Internetkonzern hat seine Bilanz offengelegt - so liefen die Geschäfte.
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Für Amazon ist das zweite Geschäftsquartal 2026 mit einem Gewinnsprung zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 1,68 US-Dollar auf 5,75 US-Dollar und fiel damit deutlich besser aus, als am Markt erwartet worden war. Die Analystenschätzungen für das EPS hatten im Vorfeld bei 1,82 US-Dollar gelegen.
Beim Umsatz ging es für den Internetkonzern im Berichtsquartal aufwärts: Nach Erlösen von 167,70 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist erzielte das Unternehmen im zweiten Jahresviertel 2026 einen Umsatz von 200,6 US-Dollar. Die Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf Umsätze in Höhe von 197,03 Milliarden US-Dollar belaufen hatten, wurden somit übertroffen.
Die Amazon-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 8,61 Prozent im Plus bei 255,24 US-Dollar.
Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net
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