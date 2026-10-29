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Zahlen präsentiert

Amazon-Aktie tiefer: Online-Riese verfehlt Prognosen bei Umsatz und Gewinn

Amazon-Aktie tiefer: Online-Riese verfehlt Prognosen bei Umsatz und Gewinn

Für Amazon-Aktionäre stand am Donnerstag nach US-Börsenschluss ein wichtiger Termin an: Der Konzern hat seine Quartalszahlen veröffentlicht. So hat sich das Geschäft entwickelt.

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Für Amazon ist das dritte Geschäftsquartal 2026 mit einem Gewinnrückgang zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verschlechterte sich von 1,95 US-Dollar auf 1,89 US-Dollar. Die Analystenschätzungen für das EPS hatten im Vorfeld bei 1,97 US-Dollar gelegen.

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Beim Umsatz ging es für den Internetkonzern im Berichtsquartal aufwärts: Nach Erlösen von 180,17 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist erzielte das Unternehmen im dritten Jahresviertel 2026 einen Umsatz von 201,94 US-Dollar. Die Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf Umsätze in Höhe von 202,21 Milliarden US-Dollar belaufen hatten, wurden somit unterboten.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ geht es für die Amazon-Aktie zeitweise um 5,81 Prozent auf 229,72 US-Dollar nach unten.

Bettina Schneider, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
26.10.26 Amazon Buy UBS AG
21.10.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG

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