Arm-Aktie erleidet Verluste: Erwartungen beim Umsatz nicht erreicht

KI-Nachrichtenüberblick

• Arm Holdings verzeichnete im ersten Geschäftsquartal 2027 einen deutlichen Gewinnanstieg, mit einem EPS, das die Erwartungen der Analysten übertraf.

• Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an, erreichten jedoch noch nicht die von den Analysten prognostizierten 1,26 Milliarden US-Dollar.