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Arm-Aktie erleidet Verluste: Erwartungen beim Umsatz nicht erreicht

Arm-Aktie erleidet Verluste: Erwartungen beim Umsatz nicht erreicht

Für Arm-Aktionäre wurde es am Mittwochabend spannend. Das Techunternehmen hat seine Bücher offengelegt und Details zur Geschäftsentwicklung präsentiert.

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Arm Holdings
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Für den Chip-Designer Arm Holdings ist das erste Geschäftsquartal 2027 mit einem Gewinnsprung zu Ende gegangen. Nach einem EPS von 0,12 US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres verdiente das Unternehmen im aktuellen Berichtsquartal mit 0,45 US-Dollar je Aktie deutlich mehr. Die Analystenerwartungen wurden dabei übertroffen: Experten hatten ein EPS von 0,40 US-Dollar erwartet.

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Auch die Erlöse zogen deutlich an: Nach 1,05 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist setzte Arm tatsächlich 1,20 Milliarden US-Dollar um. Analysten hatten hier im Vorfeld einen Wert von 1,26 Milliarden US-Dollar erwartet.

Die Arm-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ 6,35 Prozent tiefer bei 210,62 US-Dollar.

Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

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