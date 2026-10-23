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Zahlen präsentiert

ATOSS Software hebt Margenausblick nach starkem Quartal an - Aktie dennoch tiefer

ATOSS Software hebt Margenausblick nach starkem Quartal an - Aktie dennoch tiefer

Der Softwareanbieter aus München überzeugt mit seiner Profitabilität und passt seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
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Der auf Personalmanagement spezialisierte Softwareanbieter ATOSS Software hat im dritten Quartal mehr verdient als gedacht und hebt seinen Margenausblick für das Gesamtjahr an. So will Atoss beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2026 einen Anteil von rund 37 Prozent des Umsatzes erreichen, wie der SDAX-Konzern am Freitag in München mitteilte. Bisher standen mindestens 34 Prozent im Plan von Unternehmenschef und Gründer Andreas Obereder. Beim Umsatz schwächeln hingegen die Lizenzerlöse, während die Cloudgeschäfte gut laufen. Beim Gesamterlös erwartet Atoss daher nun eher das untere Ende der Prognosespanne von 210 bis 215 Millionen Euro.

Operative Marge steigt auf 40 Prozent

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Im dritten Quartal legte der Umsatz von 47,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf 52,6 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs unerwartet kräftig von 17,2 auf 21,1 Millionen Euro. Das war bei einer um 4 Prozentpunkte auf 40 Prozent gekletterten Marge mehr als von Analysten zuvor erwartet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 14,4 Millionen Euro, nach 12,3 Millionen ein Jahr zuvor.

Anleger taten sich am Freitag dennoch schwer mit der Einordnung des Quartalsberichts. Auf XETRA geht es für die ATOSS-Aktie zeitweise 2,82 Prozent auf 93,20 Euro abwärts. Ein Händler bezeichnete den Bericht in einer ersten Einschätzung als gemischt, hob aber die starken Gewinnaussichten hervor.

dpa-AFX

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
05.10.26 ATOSS Software Neutral UBS AG
25.09.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
21.09.26 ATOSS Software Neutral UBS AG
04.09.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG

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