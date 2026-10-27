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Beiersdorf-Aktie schwächer: Stabile Erlöse, Jahresziele unverändert

Beiersdorf-Aktie schwächer: Stabile Erlöse, Jahresziele unverändert

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im dritten Quartal einen stabilen Umsatz erzielt und bekräftigt seine Prognose für das Gesamtjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
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Die Erlöse legten nominal leicht um 0,4 Prozent auf knapp 2,4 Milliarden Euro zu, wie das DAX-Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Der Umsatz liegt damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - war der Erlös um 1,3 Prozent rückläufig. Die im Sommer gesenkte Jahresprognose bestätigte Beiersdorf.

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Beiersdorf geht für 2026 von einem organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus. 2025 wurde ein Konzernumsatz von rund 9,9 Milliarden Euro verbucht. Die bereinigte Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht der Konzern bei mindestens 11,8 Prozent, nach 14,0 Prozent im Vorjahr.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Beiersdorf-Aktie zeitweise 2,03 Prozent tiefer bei 81,04 Euro.

/mne/stk

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Beiersdorf AG, Beiersdorf AG

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19.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
09.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
06.10.26 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Beiersdorf Halten DZ BANK

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