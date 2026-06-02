Zahlen präsentiert

Für Anleger von Broadcom wurde es am Mittwochabend spannend. Der KI-Konzern hat seine Bücher für das zweite Geschäftsquartal geöffnet.

Für Broadcom ist das zweite Geschäftsquartal 2026 mit einem kräftigen Gewinnsprung zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie stieg von 1,03 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 1,91 US-Dollar in der aktuellen Berichtsperiode. Damit entwickelte sich das Ergebnis schlechter als erwartet: Analysten waren im Vorfeld von einem EPS in Höhe von 2,40 US-Dollar ausgegangen.

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Die Umsätze entwickelten sich deutlich positiv: Nachdem im Vorjahr noch Erlöse von 15,00 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten, erzielte das Unternehmen im aktuellen Berichtszeitraum einen Umsatz von 22,19 Milliarden US-Dollar und konnte damit die Erwartungen der Analysten (22,13 Milliarden US-Dollar) leicht übertreffen.

Die Zahlen von Broadcom wurden mit Spannung erwartet, da das Unternehmen nach NVIDIA das wichtigste Schwergewicht beim Ausbau der globalen KI-Infrastruktur ist. Als Marktführer bei maßgeschneiderten KI-Chips (ASICs) und Ethernet-Netzwerktechnik zeigt Broadcom, inwiefern Tech-Giganten auf Alternativen zu NVIDIAs teuren GPUs und Systemen setzen. Die Zahlen dienen dem Markt daher als entscheidender Gradmesser dafür, wie nachhaltig und breit gefächert die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom abseits von NVIDIA fließen.

Die Zahlen wurden am Markt mit Enttäuschung aufgenommen: Die Broadcom-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 2,96 Prozent schwächer bei 465,05 Dollar.

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Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net