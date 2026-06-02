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Broadcom-Aktie nach enttäuschenden Ergebniszahlen im Sinkflug

03.06.26 22:10 Uhr
Broadcom-Aktie an der NASDAQ schwächer: Deutlicher Gewinn- und Umsatzssprung überzeugt Anleger nicht | finanzen.net

Für Anleger von Broadcom wurde es am Mittwochabend spannend. Der KI-Konzern hat seine Bücher für das zweite Geschäftsquartal geöffnet.

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Für Broadcom ist das zweite Geschäftsquartal 2026 mit einem kräftigen Gewinnsprung zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie stieg von 1,03 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 1,91 US-Dollar in der aktuellen Berichtsperiode. Damit entwickelte sich das Ergebnis schlechter als erwartet: Analysten waren im Vorfeld von einem EPS in Höhe von 2,40 US-Dollar ausgegangen.

Die Umsätze entwickelten sich deutlich positiv: Nachdem im Vorjahr noch Erlöse von 15,00 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten, erzielte das Unternehmen im aktuellen Berichtszeitraum einen Umsatz von 22,19 Milliarden US-Dollar und konnte damit die Erwartungen der Analysten (22,13 Milliarden US-Dollar) leicht übertreffen.

Die Zahlen von Broadcom wurden mit Spannung erwartet, da das Unternehmen nach NVIDIA das wichtigste Schwergewicht beim Ausbau der globalen KI-Infrastruktur ist. Als Marktführer bei maßgeschneiderten KI-Chips (ASICs) und Ethernet-Netzwerktechnik zeigt Broadcom, inwiefern Tech-Giganten auf Alternativen zu NVIDIAs teuren GPUs und Systemen setzen. Die Zahlen dienen dem Markt daher als entscheidender Gradmesser dafür, wie nachhaltig und breit gefächert die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom abseits von NVIDIA fließen.

Die Zahlen wurden am Markt mit Enttäuschung aufgenommen: Die Broadcom-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 2,96 Prozent schwächer bei 465,05 Dollar.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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