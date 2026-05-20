DAX24.615 -0,5%Est505.947 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -0,8%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.496 -0,2%Euro1,1608 -0,1%Öl106,8 +1,6%Gold4.511 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Intel 855681 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX fällt zurück -- Bund plant Einstieg bei KNDS -- Micron-Ausblick verspricht Rekorde -- Eutelsat, Ubisoft, HENSOLDT, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
Deere & Company trotzt dem Agrar-Zyklus: Diversifikation und Technologie zahlen sich aus! Deere & Company trotzt dem Agrar-Zyklus: Diversifikation und Technologie zahlen sich aus!
Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround? Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlen präsentiert

easyjet-Aktie tiefer: Billigflieger hofft auf Last-Minute-Urlauber - Sommerbuchungen schwach

21.05.26 13:10 Uhr
easyJet unter Druck: Iran-Krieg lässt Kosten explodieren - Aktie verliert | finanzen.net

Der britische Billigflieger easyJet wagt wegen hoher Kerosinpreise und später Buchungen weiterhin keine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025/26.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
4,08 EUR -0,11 EUR -2,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für das wichtige Sommerquartal von Juli bis September seien erst 40 Prozent der Tickets verkauft und damit drei Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr, teilte die Rivalin von Ryanair und Eurowings am Donnerstag in Luton bei London mit. Die Last-Minute-Buchungen im Monat des Reisebeginns seien jedoch weiterhin stark. Das Management hat den Preis für die billigsten Tickets erhöht und setzt bei den hauseigenen Kosten den Rotstift an. Die Aktie gab im frühen Handel bis zu 2,7 Prozent auf 337,90 Pence nach und näherte sich damit wieder dem vergangene Woche erreichten Mehrjahrestief in Höhe von 332,80 Pence an.

Wegen der stark gestiegenen Treibstoffpreise infolge des Iran-Kriegs und der schwer einschätzbaren Buchungslage hält easyJet-Chef Kenton Jarvis es immer noch für unsicher, wie das Geschäftsjahr für das Unternehmen finanziell ausgeht. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres bis Ende September dürften die Stückkosten schon ohne Treibstoff um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz steigen, schätzt er. Die Treibstoffkosten seien erst recht schwer vorherzusagen, weil die Preise stark schwanken.

easyJet hatte bereits Mitte April eine Gewinnwarnung veröffentlicht und den Aktienkurs damit auf den niedrigsten Stand seit 2022 geschickt. Im gewöhnlich reiseschwachen ersten Geschäftshalbjahr bis Ende März steigerte die Gesellschaft ihren Umsatz zwar um zwölf Prozent auf 3,95 Milliarden britische Pfund (rund 4,6 Mrd Euro). Wegen deutlich höherer Betriebskosten wuchs der saisontypische Winterverlust vor Steuern sogar um 40 Prozent auf 552 Millionen Pfund. Unter dem Strich wuchs der Fehlbetrag von 297 Millionen auf 377 Millionen Pfund.

Die easyJet-Aktie verliert an der Börse in London zeitweise 0,37 Prozent auf 345,80 Pfund

LUTON (dpa-AFX)

Bildquellen: i4lcocl2 / Shutterstock.com, pio3 / Shutterstock.com

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
11:11easyJet Market-PerformBernstein Research
11:11easyJet OutperformRBC Capital Markets
11:06easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
22.04.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:11easyJet OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026easyJet BuyUBS AG
17.04.2026easyJet OutperformRBC Capital Markets
16.04.2026easyJet OverweightBarclays Capital
13.04.2026easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:11easyJet Market-PerformBernstein Research
27.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
21.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
13.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
10.12.2025easyJet NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11:06easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.04.2026easyJet SellDeutsche Bank AG
17.04.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026easyJet SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen