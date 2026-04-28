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eBay-Aktie wenig bewegt trotz besser als erwarteter Umsatz- und Gewinnentwicklung

30.04.26 21:11 Uhr
NASDAQ-Wert eBay-Aktie unbeeindruckt: eBay legt bei Umsatz und Gewinn mehr zu als gedacht | finanzen.net

Das Online-Auktionshaus eBay hat am Mittwoch nach Handelsende an den US-Börsen seine Quartalsbilanz offengelegt. So fielen die Zahlen aus.

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eBay Inc.
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eBay verbuchte im ersten Quartal 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,66 US-Dollar je Aktie. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum, als das Online-Auktionshaus ein Plus in Höhe von 1,37 US-Dollar je Aktie erwirtschaftet hatte. Die Analysten hatten in ihren Schätzungen zuvor einen Gewinnnanstieg auf 1,58 US-Dollar je Aktie erwartet.

Der Umsatz von eBay im Berichtszeitraum lag bei 3,089 Milliarden US-Dollar, nach 2,58 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz für das erste Quartal auf rund 3,04 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Im NASDAQ-Handel am Mittwoch zeigt sich die eBay-Aktie zeitweise um 0,1 Prozent fester bei 103,89 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, jejim / Shutterstock.com

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