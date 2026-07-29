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Effektiv gespart, dennoch Marge verloren: Renault-Aktie gibt nach

Effektiv gespart, dennoch Marge verloren: Renault-Aktie gibt nach

Renault hat im ersten Halbjahr den Umsatz stärker als erwartet gesteigert und operativ besser abgeschnitten als von Analysten prognostiziert.

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Renault S.A.
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Renault hat im ersten Halbjahr von Sparmaßnahmen und einem guten Angebot an E-Autos profitiert. Der Umsatz legte etwas stärker als erwartet zu und auch beim operativen Ergebnis schnitt der französische Autobauer besser ab, als Analysten prognostiziert hatten. Beim Erlös verzeichnete der Volkswagen-Konkurrent einen Anstieg um fast ein Zehntel auf knapp 30,3 Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn ging um fünf Prozent auf 1,57 Milliarden Euro zurück. Hier hatten Experten allerdings einen noch stärkeren Rückgang erwartet. Der Hersteller der Kleinwagen R5 und Clio bestätigte zudem die Prognosen für das laufende Jahr.

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Weil ein reines Bestätigen der Jahresziele im schwierigen Branchenumfeld keine neuen Kaufimpulse lieferte, gerät die Renault-Aktie unter Druck: Im Handel in Paris notierte der Titel am Donnerstag zeitweise 0,39 Prozent tiefer bei 27,80 Euro.

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX)

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.07.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Renault Outperform Bernstein Research
03.07.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Renault Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.07.26 Renault Hold Deutsche Bank AG