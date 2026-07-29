Effektiv gespart, dennoch Marge verloren: Renault-Aktie gibt nach

KI-Nachrichtenüberblick

• Renault profitierte im ersten Halbjahr von Sparmaßnahmen und einem starken Angebot an E-Autos, was den Umsatz und das operative Ergebnis über Erwartungen steigen ließ.

• Der Umsatz stieg um fast ein Zehntel auf 30,3 Milliarden Euro, während der bereinigte operative Gewinn um 5 % auf 1,57 Milliarden Euro sank, jedoch weniger stark als von Experten erwartet.