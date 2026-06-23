FedEx-Aktie dennoch unter Druck: Logistikkonzern erwartet nach starkem Geschäftsjahr weiteres Wachstum
FedEx hat die Erwartungen der Analysten im Schlussquartal übertroffen und blickt optimistisch auf das Kalenderjahr 2026.
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Der US-Logistikkonzern FedEx erwartet nach einem überraschend guten Geschäftsjahr deutliche Zuwächse im Tagesgeschäft. Im Kalenderjahr 2026 solle der Umsatz um etwa elf Prozent steigen, teilte der Rivale von United Parcel Service und DHL am Dienstag nach US-Börsenschluss in Memphis mit. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll im fortgeführten Geschäft 16,90 bis 18,10 US-Dollar erreichen nach geschätzten 15 Dollar im Kalenderjahr 2025.
Bei der neuen Prognose klammert FedEx das hauseigene Frachtgeschäft aus. Entsprechend war zunächst unklar, inwieweit Analysten dies in ihren Prognosen berücksichtigt hatten. FedEx hatte vor Kurzem angekündigt, sich von seiner Frachtsparte zu trennen. Das Unternehmen hat ein umfangreiches Sparprogramm hinter sich und stellt sein Geschäftsjahr nun auf das Kalenderjahr um. Das abgelaufene Geschäftsjahr hatte am 31. Mai geendet.
Im vierten Geschäftsquartal erzielte FedEx einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,31 Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich 5,97 Dollar erwartet.
Die FedEx-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit einem Kurseinbruch von 6,48 Prozent auf 296,67 US-Dollar.
MEMPHIS (dpa-AFX)
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