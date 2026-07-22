GE HealthCare-Aktie fester: Konzern bestätigt Jahresprognose - CFO verlässt das Unternehmen
Der Medizintechnikhersteller GE HealthCare rechnet für das zweite Quartal mit einem Umsatzwachstum zum entsprechenden Vorjahreszeitraum von 5,7 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar.
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Das entspricht den Erwartungen von Experten. Ohne Berücksichtigung von Zu- und Abgängen sowie Währungsschwankungen liege das Plus bei 3,5 Prozent, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss weiter mit. Beim Gewinn je Aktie rechnet GE HealthCare mit einem größeren Wachstum als zuvor. Die Jahresprognose von Ende April bestätigte das Unternehmen. Die GE Healthcare-Aktie notiert an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 0,65 Prozent höher bei 62,39 US-Dollar. Detaillierte Zahlen will GE HealthCare am kommenden Mittwoch vorstellen.
Anlass für die überraschende Vorstellung von Eckdaten war die Mitteilung über einen Wechsel an der Spitze des Finanzressorts. Jay Saccaro werde das Unternehmen für eine größere Rolle außerhalb der Medizintechnikindustrie am 14. August verlassen, hieß es. Seine Aufgabe übernimmt vorübergehend der zum erweiterten Vorstandsteam gehörende George Newcomb.
/he/so
CHICAGO (dpa-AFX)
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