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Zahlen präsentiert

Hollywood-Comeback? AMC legt stärkstes Quartal aller Zeiten vor - Aktie hebt ab

Hollywood-Comeback? AMC legt stärkstes Quartal aller Zeiten vor - Aktie hebt ab

Die Kinokette AMC meldet Rekordwerte bei Umsatz und bereinigtem EBITDA - und die Aktie reagiert mit deutlichen Kursgewinnen.

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AMC Entertainment Holdings
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  • Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 14,2 Prozent
  • Das bereinigte EBITDA sprang um 69,6 Prozent
  • Aktie springt kräftig an
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Die AMC Entertainment-Aktie hebt an der NYSE ab und zeigt sich mit einem Kursplus von 14,95 Prozent auf 2,23 US-Dollar. Auslöser ist ein Rekordquartal: Die Kinokette meldete zum Wochenstart Zahlen zum zweiten Quartal, die deutlich über den Erwartungen der Analysten lagen und laut eigenen Angaben die besten in der 106-jährigen Firmengeschichte waren.

Umsatz und EBITDA übertreffen die Schätzungen deutlich

Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 Dollar, während Analysten im Schnitt ein Minus von 0,02 Dollar erwartet hatten. Der Umsatz erreichte 1,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 14,2 Prozent gegenüber 1,4 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal und über der Konsensschätzung von 1,5 Milliarden Dollar. Das bereinigte EBITDA sprang um 69,6 Prozent auf 321,4 Millionen Dollar von 189,5 Millionen Dollar im Vorjahr - erstmals in der Firmengeschichte lag der Wert in einem einzelnen Quartal über 300 Millionen Dollar.

Wachstum in allen Teilbereichen

Das US-Geschäft wuchs mit 13,0 Prozent stärker als die branchenweite Kinokasse in den USA, die um 10,7 Prozent zulegte. Im internationalen Geschäft stieg die Besucherzahl um 17,9 Prozent, das bereinigte EBITDA dort sogar um 336,7 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge des Konzerns weitete sich von 13,6 auf 20,1 Prozent aus. Der freie Cashflow lag im Quartal bei 190,1 Millionen Dollar, die Barmittel zum 30. Juni 2026 bei 778,4 Millionen Dollar, ein Plus von 83,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 423,7 Millionen Dollar.

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CEO lobt sein Unternehmen

Anlässlich der Bekanntgabe der Ergebnisse erklärte Adam Aron, Chairman und CEO von AMC: "Das zweite Quartal 2026 war für AMC schlichtweg außergewöhnlich. Noch nie in der 106-jährigen Geschichte des Unternehmens hat AMC solch hervorragende Ergebnisse erzielt. Im zweiten Quartal 2026 verzeichnete AMC einen höheren Quartalsumsatz und ein höheres bereinigtes EBITDA als in jedem anderen Quartal der vergangenen mehr als hundert Jahre. […] Diese Rekordergebnisse bei Umsatz und bereinigtem EBITDA sind überaus erfreulich."

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Elnur / Shutterstock.com, Ian Dewar Photography / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
09.08.19 AMC Entertainment A Buy B. Riley FBR
08.04.19 AMC Entertainment A Buy B. Riley FBR
22.01.19 AMC Entertainment A Neutral B. Riley FBR
11.07.18 AMC Entertainment A Outperform Imperial Capital
21.06.18 AMC Entertainment A Buy The Benchmark Company