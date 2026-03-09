HPE-Aktie gibt nach: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich tiefer
Am Montag stand die Bilanz von Hewlett Packard Enterprise auf der Agenda. So fielen die Zahlen des Unternehmens aus.
Werte in diesem Artikel
Für Hewlett Packard Enterprise ist das erste Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2026 mit einem sinkenden Gewinn zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie fiel von 0,44 US-Dollar auf 0,31 US-Dollar und lag damit deutlich unter den Analystenschätzungen, die sich im Vorfeld auf 0,587 US-Dollar belaufen hatten.
Der Umsatz verbesserte sich im Berichtsquartal daneben von 7,85 Milliarden US-Dollar auf 9,3 Milliarden US-Dollar - hier hatten die Expertenschätzungen im Vorfeld bei 9,35 Milliarden US-Dollar gelegen.
Die HPE-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 0,78 Prozent tiefer bei 21,64 US-Dollar.
