Zahlen präsentiert

HPE-Aktie steigt: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich tiefer

09.03.26 21:17 Uhr
NYSE-Aktie HPE in Grün: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Analysten haben jedoch mehr erwartet | finanzen.net

Am Montag steht die Bilanz von Hewlett Packard Enterprise auf der Agenda. So fielen die Zahlen des Unternehmens aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
19,76 EUR 1,36 EUR 7,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für Hewlett Packard Enterprise ist das erste Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2026 mit einem sinkenden Gewinn zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie fiel von 0,44 US-Dollar auf 0,31 US-Dollar und lag damit deutlich unter den Analystenschätzungen, die sich im Vorfeld auf 0,587 US-Dollar belaufen hatten.

Wer­bung

Der Umsatz verbesserte sich im Berichtsquartal daneben von 7,85 Milliarden US-Dollar auf 9,3 Milliarden US-Dollar - hier hatten die Expertenschätzungen im Vorfeld bei 9,35 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die HPE-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 1,17 Prozent höher bei 22,07 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

