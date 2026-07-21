IBM-Aktie gefragt: Gewinn und Umsatz gestiegen - Erwartungen verfehlt

KI-Nachrichtenüberblick

• IBM konnte im zweiten Geschäftsquartal 2026 beim EPS nicht die Erwartungen erfüllen, das Ergebnis stieg weniger stark als prognostiziert.

• Die Umsatzzahlen lagen bei XXX Milliarden US-Dollar, blieben jedoch hinter den Analystenschätzungen von 17,18 Milliarden US-Dollar zurück.