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Zahlen präsentiert

IBM-Aktie gefragt: Gewinn und Umsatz gestiegen - Erwartungen verfehlt

IBM-Aktie gefragt: Gewinn und Umsatz gestiegen - Erwartungen verfehlt

Für IBM-Anleger war die Bilanzvorlage des Technologieunternehmens ein wichtiger Gradmesser für die Geschäftsentwicklung: So fielen die Zahlen aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
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Der Technologieriese IBM blieb im zweiten Geschäftsquartal 2026 auf Ergebnisseite hinter den Erwartungen zurück. Das EPS zog von 2,31 US-Dollar vor Jahresfrist auf 2,93 US-Dollar im aktuellen Berichtsquartal an. Damit stieg der Gewinn weniger deutlich als erhofft, Analysten hatten zuvor ein EPS von 3,01 US-Dollar in Aussicht gestellt.

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Bei den Erlösen zeigte sich eine leicht positive Entwicklung, nach einem Umsatz von 16,96 Milliarden US-Dollar im Vergleichsquartal des Vorjahres lagen die Umsätze im aktuellen Berichtszeitraum bei 17,16 Milliarden US-Dollar. Die Analystenschätzungen, die sich auf 17,18 Milliarden US-Dollar belaufen hatten, konnten damit knapp nicht erreicht werden.

Die IBM-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE zeitweise 2,33 Prozent im Plus bei 210,56 US-Dollar.

Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
21.07.26 IBM Buy Jefferies & Company Inc.
08.12.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
07.04.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
23.03.25 IBM Neutral JP Morgan Chase & Co.