IBM-Aktie gefragt: Gewinn und Umsatz gestiegen - Wachstumsprognose leicht gesenkt
Für IBM-Anleger war die Bilanzvorlage des Technologieunternehmens ein wichtiger Gradmesser für die Geschäftsentwicklung: So fielen die Zahlen aus.
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Der Technologieriese IBM blieb im zweiten Geschäftsquartal 2026 auf Ergebnisseite hinter den Erwartungen zurück. Das EPS zog von 2,31 US-Dollar vor Jahresfrist auf 2,93 US-Dollar im aktuellen Berichtsquartal an. Damit stieg der Gewinn weniger deutlich als erhofft, Analysten hatten zuvor ein EPS von 3,01 US-Dollar in Aussicht gestellt.
Bei den Erlösen zeigte sich eine leicht positive Entwicklung, nach einem Umsatz von 16,96 Milliarden US-Dollar im Vergleichsquartal des Vorjahres lagen die Umsätze im aktuellen Berichtszeitraum bei 17,16 Milliarden US-Dollar. Die Analystenschätzungen, die sich auf 17,18 Milliarden US-Dollar belaufen hatten, konnten damit knapp nicht erreicht werden.
IBM senkt Wachstumsprognose leicht und kündigt weitere Sparrunden an
IBM hat nach dem enttäuschend verlaufenen Quartal die Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht gesenkt. Firmenchef Arvind Krishna kündigte am Mittwoch nach US-Börsenschluss an, die Kosten noch stärker drücken zu wollen. Damit soll das Ziel, den Zahlungsmittelzufluss (Cashflow) um eine Milliarde Dollar zu steigern, erreicht werden.
Der Konzern rechnet beim Erlös jetzt mit einem um Währungseffekte bereinigten Plus zwischen 4 und 5 Prozent. Zuvor hatte IBM ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 5 Prozent in Aussicht gestellt. Der Konzern hatte Mitte Juli die Investoren mit einem lediglich leicht auf 17,2 Milliarden Dollar gestiegenen Umsatz verschreckt. Analysten hatten mit deutlich besseren Geschäften gerechnet.
Die im US-Standardwerteindex Dow Jones notierten Aktien waren am 14. Juli innerhalb weniger Stunden um rund ein Viertel abgestürzt. Das war der größte Tagesverlust seit 1987. In den Handelstagen danach baute das Papier das Minus auf fast 30 Prozent aus - der Börsenwert fiel deshalb wieder unter die Marke von 200 Milliarden Dollar.
Die IBM-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE zeitweise 2,28 Prozent im Plus bei 210,47 US-Dollar.
Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX
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|Datum
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|Analyst
|21.07.26
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.