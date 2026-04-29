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ING-Aktie steigt: Bank steigert Gewinn in Q1 - Aktienrückkauf geplant

30.04.26 09:15 Uhr
ING-Aktie gewinnt: Überraschend starke Zinsen treiben Ergebnis - Aktienrückkauf geplant | finanzen.net

Überraschend hohe Zinseinnahmen haben der niederländischen Großbank ING einen guten Start ins Jahr beschert.

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Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,56 Milliarden Euro und damit sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Analysten hatten mit rund 100 Millionen weniger gerechnet. Bankchef Steven van Rijswijk sieht das Geldhaus damit auf dem Weg zu seinen Jahreszielen. Zudem kündigte er einen weiteren Aktienrückkauf über eine Milliarde Euro an.

Im ersten Quartal steigerte die ING ihren Zinsüberschuss um zwölf Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro und damit stärker als von Experten erwartet. Die gesamten Erträge wuchsen jedoch nur um gut drei Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. Zugleich legte die Bank mit 346 Millionen Euro etwas mehr Geld für drohende Kreditausfälle zurück als im Vorjahreszeitraum.

Im Heimathandel am Donnerstag gewinnt die ING-Aktie zeitweise 2,20 Prozent auf 24,40 Euro.

/stw/zb/stk

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Shutterstock / Diego Thomazini

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