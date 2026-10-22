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Zahlen präsentiert

LSE-Aktie: London Stock Exchange hebt Jahresprognose erneut an - Milliardenübernahme

LSE-Aktie: London Stock Exchange hebt Jahresprognose erneut an - Milliardenübernahme

Die London Stock Exchange legt neue Quartalszahlen vor und richtet ihren Blick zugleich auf weiteres Wachstum. Neben den Geschäftsaussichten rückt auch eine milliardenschwere Transaktion in den Fokus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
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London Stock Exchange (LSE)
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Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) hat dank guter Geschäfte die Prognosen für das laufende Jahr erneut erhöht. Bei den um Währungseffekte bereinigten Erlösen peilt der (Deutsche Börse-Konkurrent jetzt ein Plus von mindestens acht Prozent an. Dies teilte das im Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) notierte Unternehmen am Donnerstag anlässlich der Zahlen zum dritten Quartal in London mit.

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LSE wird auch bei der Profitabilität optimistischer

Auch beim Blick auf die Profitabilität ist der Deutsche-Börse-Konkurrent etwas optimistischer geworden. Die LSE hatte erst im Sommer ihre Ziele angehoben.

LSE übernimmt US-Datenanbieter Octus

Der Konzern kündigte zudem die Übernahme des auf Kreditmärkte spezialisierten US-Daten- und Informationsanbieters Octus für 3,5 Milliarden Dollar in bar an. Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft Permira.

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Victor Moussa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
21.10.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
21.10.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.

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