LSE-Aktie: London Stock Exchange hebt Jahresprognose erneut an - Milliardenübernahme

Zahlen präsentiert

22.10.26 09:07 Uhr

Die London Stock Exchange legt neue Quartalszahlen vor und richtet ihren Blick zugleich auf weiteres Wachstum. Neben den Geschäftsaussichten rückt auch eine milliardenschwere Transaktion in den Fokus.

Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) hat dank guter Geschäfte die Prognosen für das laufende Jahr erneut erhöht. Bei den um Währungseffekte bereinigten Erlösen peilt der (Deutsche Börse-Konkurrent jetzt ein Plus von mindestens acht Prozent an. Dies teilte das im Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) notierte Unternehmen am Donnerstag anlässlich der Zahlen zum dritten Quartal in London mit.

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LSE wird auch bei der Profitabilität optimistischer

Auch beim Blick auf die Profitabilität ist der Deutsche-Börse-Konkurrent etwas optimistischer geworden. Die LSE hatte erst im Sommer ihre Ziele angehoben.

LSE übernimmt US-Datenanbieter Octus

Der Konzern kündigte zudem die Übernahme des auf Kreditmärkte spezialisierten US-Daten- und Informationsanbieters Octus für 3,5 Milliarden Dollar in bar an. Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft Permira.

LONDON (dpa-AFX)