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Luxuskonzern enttäuscht beim Wachstum - LVMH-Aktie gibt nach

Luxuskonzern enttäuscht beim Wachstum - LVMH-Aktie gibt nach

Die schwächere Nachfrage hat LVMH im ersten Halbjahr belastet. Umsatz und operativer Gewinn gingen zurück.

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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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Eine schwächere Nachfrage hat dem französischen Luxuskonzern LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im ersten Halbjahr einen Erlös- und Gewinnrückgang eingebrockt. So sank der Umsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres um drei Prozent auf 38,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Paris mitteilte. Das Wein- und Spirituosengeschäft trat dabei auf der Stelle. Dagegen fiel das Geschäft der umsatzstärksten Mode- und Ledersparte deutlich schwächer aus als ein Jahr zuvor.

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Der um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinn sank im ersten Halbjahr stärker als der Umsatz, nämlich um vier Prozent auf 8,69 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten im Schnitt mit 8,46 Milliarden gerechnet. Unter dem Strich verdiente LVMH mit knapp 5,7 Milliarden Euro etwa so viel wie ein Jahr zuvor.

Die in New York notierten Hinterlegungsscheine von LVMH sanken zuletzt um 1,6 Prozent.

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
19:26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
19:26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
22.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
14.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)