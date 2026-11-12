DAX 26.912 +0,9%ESt50 6.414 +0,3%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,67 -1,3%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.111 -0,8%Euro 1,1094 +0,0%Öl 92,8 +0,1%Gold 3.932 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Zahlen präsentiert

Munich Re-Aktie gewinnt: Quartalsgewinn sinkt trotz bestätigter Jahresprognose

Munich Re-Aktie gewinnt: Quartalsgewinn sinkt trotz bestätigter Jahresprognose

Die Munich Re hält an ihrem erhöhten Gewinnziel fest und zeigt sich für mehrere Versicherungssparten noch zuversichtlicher. Im dritten Quartal fiel das Ergebnis allerdings schwächer aus als im Vorjahreszeitraum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
579.60 EUR 5.80 EUR 1.01 %
Charts | News | Analysen

Nach der Erhöhung des Gewinnziels im Oktober wird die Munich Re auch für die Schaden-Rückversicherung und die Spezialversicherung zuversichtlicher. Der DAX-Konzern bestätigte zudem das vorläufige Nettoergebnis für das dritte Quartal, das dank einer unterdurchschnittlichen Schadensbelastung höher ausgefallen war als erwartet.

Werbung

Munich Re erhöht Erwartungen für Versicherungssparten

Die Munich Re rechnet für das Gesamtjahr mit einem Gewinn von 6,6 Milliarden Euro nach 6,1 Milliarden Euro im Vorjahr. In den ersten neun Monaten wurden bereits 5,68 Milliarden Euro erzielt.

Wie der Konzern bei Vorlage der endgültigen Zahlen für das dritte Quartal mitteilte, erwartet er in der Schaden-Rückversicherung nun eine Schaden-Kosten-Quote von unter 80 Prozent. Bislang war er von rund 80 Prozent ausgegangen. Im Vorjahr hatte die Quote bei 73,5 Prozent gelegen. Im Segment GSI werden nun weniger als 90 statt bislang rund 90 Prozent erwartet.

Quartalsgewinn sinkt wegen höherer Schäden

Im dritten Quartal sank der Gewinn auf 1,74 Milliarden Euro von 2 Milliarden Euro im Vorjahr, als das Schadensaufkommen noch glimpflicher ausgefallen war. Ein weiterer Grund für den Rückgang war ein schwächeres Kapitalanlageergebnis aufgrund von Bewertungseffekten.

Werbung

In der Schaden-Rückversicherung ging der Gewinn auf 938 Millionen Euro von zuvor 1,2 Milliarden Euro zurück. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich auf 80,0 Prozent nach 62,7 Prozent im Vorjahr. Der teuerste Einzelschaden war das Erdbeben „El Choco“ in Kolumbien, das mit 0,3 Milliarden Euro zu Buche schlug.

Die Aktie von Munich Re gewinnt auf XETRA zeitweise 1,69 Prozent auf 579 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, photobyphm / Shutterstock.com

Aktuelle Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News

Werbung

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.