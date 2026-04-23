Newmont-Aktie fällt: Umsatz und Gewinn springen deutlich hoch
Der Goldproduzent Newmont hat am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte.
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Bei Newmont lief es im ersten Geschäftsquartal 2026 besser als erwartet. Der Gewinn stieg von 1,68 US-Dollar je Aktie im Vorjahr auf nun 3,0 US-Dollar je Aktie an und lag damit höher, als Experten im Vorfeld prognostiziert hatten (2,19 US-Dollar je Aktie).
Der Umsatz verbesserte sich im Berichtsquartal von 4,87 Milliarden US-Dollar auf nun 7,31 Milliarden US-Dollar - die Expertenschätzungen für die Erlöse hatten zuvor bei 6,52 Milliarden US-Dollar gelegen.
Die Newmont-Aktie zeigte sich vorbörslich an der NYSE zeitweise 0,25 Prozent schwächer bei 110,78 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Julia Walter, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net
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