DAX24.038 -0,5%Est505.853 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9700 -0,1%Nas24.439 -0,9%Bitcoin66.274 -1,1%Euro1,1689 +0,1%Öl106,9 +0,8%Gold4.691 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Intel 855681 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Deutsche Telekom, DroneShield, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
SAP SE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein SAP SE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein
Uniswap: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet Uniswap: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlen präsentiert

Newmont-Aktie fällt: Umsatz und Gewinn springen deutlich hoch

24.04.26 10:39 Uhr
Newmont-Aktie an der NYSE im Minus: Goldproduzent beeindruckt mit Entwicklung von Umsatz und Gewinn | finanzen.net

Der Goldproduzent Newmont hat am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Newmont Corporation
95,15 EUR 1,13 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei Newmont lief es im ersten Geschäftsquartal 2026 besser als erwartet. Der Gewinn stieg von 1,68 US-Dollar je Aktie im Vorjahr auf nun 3,0 US-Dollar je Aktie an und lag damit höher, als Experten im Vorfeld prognostiziert hatten (2,19 US-Dollar je Aktie).

Der Umsatz verbesserte sich im Berichtsquartal von 4,87 Milliarden US-Dollar auf nun 7,31 Milliarden US-Dollar - die Expertenschätzungen für die Erlöse hatten zuvor bei 6,52 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die Newmont-Aktie zeigte sich vorbörslich an der NYSE zeitweise 0,25 Prozent schwächer bei 110,78 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Julia Walter, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Newmont und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Newmont Corporation

DatumMeistgelesen

Analysen zu Newmont Corporation

DatumRatingAnalyst
19.03.2019Newmont Mining NeutralB. Riley FBR
12.03.2018Newmont Mining UnderperformRBC Capital Markets
16.01.2018Newmont Mining HoldDeutsche Bank AG
16.03.2017Newmont Mining Sector PerformRBC Capital Markets
29.12.2016Newmont Mining BuyStandpoint Research
DatumRatingAnalyst
29.12.2016Newmont Mining BuyStandpoint Research
17.10.2016Newmont Mining OverweightBarclays Capital
06.11.2015Newmont Mining OutperformRBC Capital Markets
11.06.2015Newmont Mining OutperformRBC Capital Markets
23.09.2014Newmont Mining OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
19.03.2019Newmont Mining NeutralB. Riley FBR
16.01.2018Newmont Mining HoldDeutsche Bank AG
16.03.2017Newmont Mining Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2016Newmont Mining Mkt PerformFBR & Co.
20.07.2016Newmont Mining Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2018Newmont Mining UnderperformRBC Capital Markets
29.07.2011Newmont Mining underperformRBC Capital Markets
05.11.2007Newmont Mining underweightLehman Brothers Inc.
12.10.2007Newmont Mining neues KurszielCIBC World Markets Inc.
03.08.2007Newmont Mining neues KurszielRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Newmont Corporation nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen