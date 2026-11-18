KI-Nachrichtenüberblick

• Palo Alto Networks hat die Zahlen für das erste Quartal 2027 veröffentlicht, wobei der Gewinn je Aktie (EPS) mit XXX US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr von 0,47 US-Dollar lag, Analysten hatten 0,97 US-Dollar prognostiziert.

• Der Quartalsumsatz betrug XXX Milliarden US-Dollar und übertraf die Erwartungen von 3,31 Milliarden US-Dollar, gegenüber 2,47 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.