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Pinterest-Zahlen mit Überraschungen: So reagiert die Pinterest-Aktie

04.05.26 22:10 Uhr
NYSE-Aktie Pinterest reagiert mit Plus auf starke Umsatzzahlen | finanzen.net

Pinterest hat am Montag nach US-Börsenschluss seine Bücher geöffnet. Die Zahlen bewegten auch den Aktienkurs des Internetkonzerns.

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Für Pinterest ist das erste Geschäftsquartal 2026 mit einem Verlust zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verschlechterte sich von 0,01 US-Dollar auf minus 0,12 US-Dollar, damit verdiente Pinterest weniger als am Markt erwartet worden war. Analysten hatten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,22 US-Dollar je Aktie erwartet.

Die Erlöse entwickelten sich positiv: Nach 854,99 Millionen US-Dollar an Umsätzen vor Jahresfrist erlöste Pinterest im aktuellen Berichtsquartal 1.007,51 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen, die im Vorfeld bei 968,12 Millionen US-Dollar gelegen hatten.

Die Pinterest-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 17,63 Prozent höher bei 24,59 Dollar.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com

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