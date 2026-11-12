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ProCredit-Aktie im Fokus: Bankengruppe wird beim Kreditwachstum zuversichtlicher

ProCredit-Aktie im Fokus: Bankengruppe wird beim Kreditwachstum zuversichtlicher

Die ProCredit Holding zieht nach den ersten neun Monaten des Jahres eine neue Zwischenbilanz und passt ihre Erwartungen für das Gesamtjahr an.

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Aktien
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
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Die PProCredit Holding blickt nach dem dritten Quartal etwas zuversichtlicher auf das Wachstum ihres Kreditportfolios im laufenden Jahr. Dieses soll nun um 14 bis 15 Prozent zulegen, nachdem bislang eine Spanne von 12 bis 15 Prozent angepeilt worden war, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

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Auch beim Verhältnis von Kosten zu Erträgen rechnet die Bankengruppe mit einer besseren Entwicklung. Hier wird nun ein Wert erwartet, der 2 bis 3 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau von 73,4 Prozent liegt. Bei der Eigenkapitalrendite hält das Management dagegen an seiner Prognose von rund 7 Prozent fest. Ein bislang für dieses Jahr erwarteter positiver Währungsumrechnungseffekt dürfte sich voraussichtlich erst 2027 bemerkbar machen.

Zinsüberschuss wächst deutlich

In den ersten neun Monaten dieses Jahres legte insbesondere der Zinsüberschuss kräftig zu und wuchs um fast 15 Prozent auf 299,3 Millionen Euro. Der Provisionsüberschuss ging dagegen um 4 Prozent zurück. Eine sinkende Risikovorsorge und ein geringerer Steueraufwand begünstigten das Nettoergebnis, das sich von 58,2 Millionen Euro auf 69,5 Millionen Euro verbesserte.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Adriana Iacob / Shutterstock.com

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