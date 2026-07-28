Redcare-Aktie: Online-Apotheke bestätigt nach starkem Quartal die Jahresprognose

Zahlen präsentiert

29.07.26 07:20 Uhr

Redcare Pharmacy hat im zweiten Quartal dank des florierenden Geschäfts mit verschreibungspflichtigen Medikamenten Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert.

Redcare Pharmacy hat im zweiten Quartal von einem starken Wachstum im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) profitiert. Die Online-Apotheke steigerte Umsatz und operativen Gewinn kräftig und bestätigte ihre im Juni angehobene Prognose für das Gesamtjahr.

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Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 853 Millionen Euro. Allein das Rx-Geschäft in der DACH-Region legte um 34 Prozent auf 339 Millionen Euro zu. In Deutschland lag das Rx-Wachstum bei 58 Prozent.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 30 Millionen Euro von 18 Millionen im Vorjahr. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 3,5 von 2,6 Prozent.

Redcare rechnet dieses Jahr mit einem Umsatzwachstum von 15 bis 17 Prozent. Im Bereich Non-Rx soll das Plus nun bei 10 bis 12 Prozent liegen. Der Rx-Umsatz in Deutschland soll um 35 bis 43 Prozent steigen. Die bereinigte EBITDA-Marge sieht das Unternehmen bei 2,5 bis 3,0 Prozent.

DOW JONES