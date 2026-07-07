DAX 25.425 -0,2%ESt50 6.258 -0,5%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,45 -0,5%Nas 24.877 -0,2%Bitcoin 56.440 +0,7%Euro 1,1397 +0,0%Öl 87,0 +3,5%Gold 4.038 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Zahlen präsentiert

Redcare-Aktie stärker: Online-Apotheke bestätigt nach starkem Quartal die Jahresprognose

Redcare-Aktie stärker: Online-Apotheke bestätigt nach starkem Quartal die Jahresprognose

Redcare Pharmacy hat im zweiten Quartal dank des florierenden Geschäfts mit verschreibungspflichtigen Medikamenten Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
72.45 EUR 2.45 EUR 3.5 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Redcare Pharmacy hat im zweiten Quartal von einem starken Wachstum im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) profitiert. Die Online-Apotheke steigerte Umsatz und operativen Gewinn kräftig und bestätigte ihre im Juni angehobene Prognose für das Gesamtjahr.

Werbung

Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 853 Millionen Euro. Allein das Rx-Geschäft in der DACH-Region legte um 34 Prozent auf 339 Millionen Euro zu. In Deutschland lag das Rx-Wachstum bei 58 Prozent.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 30 Millionen Euro von 18 Millionen im Vorjahr. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 3,5 von 2,6 Prozent.

Redcare rechnet dieses Jahr mit einem Umsatzwachstum von 15 bis 17 Prozent. Im Bereich Non-Rx soll das Plus nun bei 10 bis 12 Prozent liegen. Der Rx-Umsatz in Deutschland soll um 35 bis 43 Prozent steigen. Die bereinigte EBITDA-Marge sieht das Unternehmen bei 2,5 bis 3,0 Prozent.

Werbung

Via XETRA steigt die Redcare-Aktie zeitweise um 2,80 Prozent auf 69,75 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Aktuelle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News

Werbung

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
13.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
18.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)