DAX 25.464 +0,4%ESt50 6.290 +0,1%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,50 -0,0%Nas 24.877 -0,2%Bitcoin 56.132 +0,1%Euro 1,1401 +0,1%Öl 87,1 +3,6%Gold 4.037 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Zahlen präsentiert

Rekordgewinn - und trotzdem stürzt die SK-hynix-Aktie heftig ab

Rekordgewinn - und trotzdem stürzt die SK-hynix-Aktie heftig ab

SK hynix hat dank der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Speicherchips einen Rekordgewinn erzielt. Dennoch reagierten Anleger enttäuscht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
170.68 EUR -2.56 EUR -1.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Der südkoreanische Chipproduzent SK hynix hat im Zuge des boomenden Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz (KI) erneut Rekordgewinne eingefahren. Da das Unternehmen die Erwartungen der Experten verfehlte und zudem deutlich höhere Investitionen ankündigte, brach die seit Wochen unter Druck stehende Aktie kräftig ein.

Werbung

In seinem Bericht über das zweite Quartal meldete das Techunternehmen einen Betriebsgewinn von 60,6 Billionen Won (umgerechnet rund 36,5 Milliarden Euro) für die Monate April bis Juni - so viel wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einer Steigerung von 557 Prozent. Damit setzt das Unternehmen seinen seit Jahren nahezu ununterbrochenen Wachstumskurs fort.

Die treibende Kraft hinter diesem rasanten Wachstum ist die enorme Nachfrage nach hochmodernen Speicherchips, die für KI-Anwendungen benötigt werden. SK hynix zählt hier zu den Weltmarktführern. Zu den wichtigsten Kunden des Konzerns zählt der US-Techkonzern NVIDIA.

Der Kurs der SK-hynix-Aktie sackte nach den Zahlen um fast ein Fünftel ab und baute damit das Minus der vergangenen Wochen aus. Seit dem im Juni erreichten Rekordhoch ging der Kurs inzwischen um knapp 60 Prozent zurück.

SEOUL (dpa-AFX)

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG