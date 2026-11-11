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RWE-Aktie: Energiehandel auch im dritten Quartal stark – Erwartungen geschlagen

RWE-Aktie: Energiehandel auch im dritten Quartal stark – Erwartungen geschlagen

Das starke Abschneiden beim Handel mit Energie hat sich bei RWE im dritten Quartal fortgesetzt und wird den Energiekonzern auch auf Jahressicht insgesamt anschieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
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Die Ergebnisse 2026 dürften sich im oberen Bereich der genannten Bandbreiten bewegen, teilte der DAX-Konzern am Mittwoch in Essen mit. In den ersten neun Monaten übertraf RWE die Erwartungen der vom Unternehmen befragten Analysten in dem Geschäftsbereich. In der Folge fiel auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) überraschend stark aus: Es stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Drittel auf fast 4,6 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn verbesserte sich sogar um mehr als 40 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro.

/lew/stk

ESSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Dennis Diatel / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 RWE Buy UBS AG
03.11.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG

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