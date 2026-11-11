RWE-Aktie: Energiehandel auch im dritten Quartal stark – Erwartungen geschlagen

Zahlen präsentiert

11.11.26 07:24 Uhr

Das starke Abschneiden beim Handel mit Energie hat sich bei RWE im dritten Quartal fortgesetzt und wird den Energiekonzern auch auf Jahressicht insgesamt anschieben.

Die Ergebnisse 2026 dürften sich im oberen Bereich der genannten Bandbreiten bewegen, teilte der DAX -Konzern am Mittwoch in Essen mit. In den ersten neun Monaten übertraf RWE die Erwartungen der vom Unternehmen befragten Analysten in dem Geschäftsbereich. In der Folge fiel auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen , Steuern und Abschreibungen (Ebitda) überraschend stark aus: Es stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Drittel auf fast 4,6 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn verbesserte sich sogar um mehr als 40 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro.

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung