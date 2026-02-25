DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,1%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.900 +0,7%Euro1,1821 +0,1%Öl71,00 ±0,0%Gold5.196 +0,6%
Zahlen präsentiert

Salesforce-Aktie dennoch tiefer: SAP-Rivale übertrifft die Erwartungen - Umsatzausblick enttäuscht

26.02.26 06:57 Uhr
NYSE-Aktie Salesforce mit Verlusten: SAP-Rivale meldet Umsatz- und Gewinnsprung | finanzen.net

Salesforce hat die Ergebnisse für das letzte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. So schnitt der SAP-Konkurrent ab.

Im vierten Quartal des Gechäftsjahres 2026 hatten Analysten im Schnitt einen Gewinn von 3,05 US-Dollar je Aktie für Salesforce erwartet. Tatsächlich erzielte das Unternehmen 3,81 US-Dollar je Aktie. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal lag der Gewinn noch bei 2,78 US-Dollar je Aktie.

Auch beim Umsatz gab es Veränderungen. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz des SAP-Rivalen von 9,99 Milliarden US-Dollar auf 11,2 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten zuvor 11,19 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldete Salesforce einen Gewinn von 12,52 US-Dollar je Aktie. Die Experten hatten 11,77 US-Dollar je Aktie erwartet. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 10,2 US-Dollar je Aktie verzeichnet. Der Gesamtjahresumsatz wurde von Analysten auf 41,49 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich erzielte das Unternehmen 41,5 Milliarden US-Dollar, nach 37,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Geholfen haben dagegen die strategischen Beteiligungen unter anderem an Start-ups. Diese steuerten etwas mehr als eine Milliarde Dollar zum Gewinn bei. Im Jahr davor hatte der Bereich noch rote Zahlen geschrieben.

Umsatzausblick belastet die Salesforce-Aktie

Im nachbörslichen Handel an der NYSE zeigt sich die Salesforce-Aktie 4,56 Prozent tiefer bei 183,01 US-Dollar, Salesforce hat mit seinem Umsatzausblick auf das angelaufene Geschäftsjahr die Sorgen um eine Bedrohung des Geschäftsmodells durch Künstliche Intelligenz nicht zerstreuen können. Der Erlös dürfte im Geschäftsjahr 2026/27 bei etwa 46 Milliarden Dollar liegen, teilte der Unternehmenssoftware-Spezialist am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Das lag lediglich im Rahmen der Erwartungen.

Da half es auch nicht, dass Salesforce weiter im großen Stil Aktien zurückkaufen will und zudem die Erwartung bekräftigte, im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahrs ein beschleunigtes organisches Umsatzwachstum erzielen zu können. Man sei auf gutem Weg, im Geschäftsjahr 2030 einen Jahresumsatz von 63 Milliarden US-Dollar zu erreichen, sagte Firmenchef Marc Benioff zudem laut Mitteilung. Experten sind zurückhaltender, sie erwarten lediglich einen Erlös von etwas mehr als 60 Milliarden Dollar. Redaktion finanzen.net mit dpa (AFX)

mehr Analysen