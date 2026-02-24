DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +6,0%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.617 +7,8%Euro1,1807 +0,3%Öl70,95 -0,4%Gold5.165 +0,4%
Zahlen präsentiert

Salesforce-Aktie dennoch tiefer: SAP-Rivale übertrifft mit Zahlen die Erwartungen

25.02.26 22:07 Uhr
NYSE-Aktie Salesforce mit Verlusten: SAP-Rivale meldet Umsatz- und Gewinnsprung | finanzen.net

Salesforce hat die Ergebnisse für das letzte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. So schnitt der SAP-Konkurrent ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
162,68 EUR 4,24 EUR 2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vierten Quartal des Gechäftsjahres 2026 hatten Analysten im Schnitt einen Gewinn von 3,05 US-Dollar je Aktie für Salesforce erwartet. Tatsächlich erzielte das Unternehmen 3,81 US-Dollar je Aktie. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal lag der Gewinn noch bei 2,78 US-Dollar je Aktie.

Wer­bung

Auch beim Umsatz gab es Veränderungen. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz des SAP-Rivalen von 9,99 Milliarden US-Dollar auf 11,2 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten zuvor 11,19 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldete Salesforce einen Gewinn von 12,52 US-Dollar je Aktie. Die Experten hatten 11,77 US-Dollar je Aktie erwartet. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 10,2 US-Dollar je Aktie verzeichnet. Der Gesamtjahresumsatz wurde von Analysten auf 41,49 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich erzielte das Unternehmen 41,5 Milliarden US-Dollar, nach 37,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Im nachbörslichen Handel an der NYSE zeigt sich die Salesforce-Aktie zeitweise 3,63 Prozent tiefer bei 184,96 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

