Strategy-Aktie dennoch freundlich: Weiter massive Verluste bei Bitcoin-HODLer
Die Quartalsbilanz von Strategy war einer der meist erwarteten Termine am Dienstag. So fielen die Zahlen des Bitcoin-HODLers aus.
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Strategy hat das erste Geschäftsquartal 2026 abermals mit roten Zahlen beendet. Das Minus je Aktie belief sich auf 38,25 US-Dollar nach -16,49 US-Dollar beim EPS vor Jahresfrist. Analysten hatten zuvor erwartet, dass der Verlust je Anteilsschein bei 18,98 US-Dollar liegen würde - damit schlug sich Strategy deutlich schlechter als erwartet.
Der Umsatz lag mit 124,3 Millionen US-Dollar unterdessen über dem Vergleichswert des Vorjahres (111,07 Millionen US-Dollar) und über den Markterwartungen (116,6 Millionen US-Dollar).
Das Unternehmen hat aktuell 818.334 Bitcoin in seinem Besitz, die Bargeldbestände sind mit 2,21 Milliarden Dollar niedriger als erwartet.
Die Strategy-Aktie zeigt sich daraufhin an der NASDAQ 0,17 Prozent fester auf 187,18 US-Dollar.
Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Julia Walter, Redaktion finanzen.net
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