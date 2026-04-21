Tesla-Aktie springt an: Elektroautopionier überrascht positiv - Erwartungen übertroffen
Für Tesla-Anleger wurde es am Mittwoch nach US-Börsenschluss spannend: Der E-Autopionier hat seine Bücher geöffnet. So lief das Geschäftsquartal.
Werte in diesem Artikel
• Tesla überzeugt mit Q1-Zahlen
• Nach Rückgängen im Vorjahr steigen die weltweiten Auslieferungen
• Musk verstärkt auf preiswertere Modelle
Der Elektroautopionier Tesla legte am Mittwoch seine Bilanz zum abgelaufenen erste Quartal 2026 vor, das am 31. März endete. Dabei präsentierte das Unternehmen Zahlen, die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine deutliche Dynamik aufzeigten.
Gewinn und Umsatz überzeugen
Beim Gewinn je Aktie (EPS) übertraf Tesla die Erwartungen der Experten. Das Unternehmen wies einen Gewinn von 0,41 US-Dollar je Aktie aus. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Wert von durchschnittlich 0,365 US-Dollar je Aktie gerechnet. Damit konnte das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem noch 0,120 US-Dollar je Aktie in den Büchern standen, gesteigert werden. Der Nettogewinn kletterte insgesamt um 17 Prozent auf 477 Millionen Dollar.
Auch auf der Umsatzseite glänzte der Konzern. Tesla generierte im Berichtsquartal Erlöse in Höhe von 22,39 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einer Steigerung von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als Tesla 19,34 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten waren im Vorfeld von einem Durchschnittswert von 22,27 Milliarden US-Dollar ausgegangen, womit Tesla die Prognosen leicht übertraf.
Auslieferungen erholen sich
Die positive Entwicklung ist vor allem auf die Erholung der Auslieferungen zurückzuführen, die im ersten Quartal um 6,3 Prozent auf 358.023 Fahrzeuge stiegen. Dies markiert eine Trendwende zum Vorjahr, als die Absatzzahlen noch unter Produktionsumstellungen beim Model Y und politischen Kontroversen rund um Elon Musk gelitten hatten. Zudem belastete das Auslaufen der US-Steuervergünstigungen Ende 2025 das Marktumfeld, worauf Tesla mit günstigeren Modellversionen reagierte.
Die Tesla-Aktie gewinnt nachbörslich an der NASDAQ 3,56 Prozent auf 401,30 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX
Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Tesla News
Bildquellen: NPS_87 / Shutterstock.com, Justin Sullivan/Getty Images