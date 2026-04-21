Zahlen präsentiert

Für Tesla-Anleger wurde es am Mittwoch nach US-Börsenschluss spannend: Der E-Autopionier hat seine Bücher geöffnet. So lief das Geschäftsquartal.

• Tesla überzeugt mit Q1-Zahlen

• Nach Rückgängen im Vorjahr steigen die weltweiten Auslieferungen

• Musk verstärkt auf preiswertere Modelle



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Der Elektroautopionier Tesla legte am Mittwoch seine Bilanz zum abgelaufenen erste Quartal 2026 vor, das am 31. März endete. Dabei präsentierte das Unternehmen Zahlen, die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine deutliche Dynamik aufzeigten.

Gewinn und Umsatz überzeugen

Beim Gewinn je Aktie (EPS) übertraf Tesla die Erwartungen der Experten. Das Unternehmen wies einen Gewinn von 0,41 US-Dollar je Aktie aus. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Wert von durchschnittlich 0,365 US-Dollar je Aktie gerechnet. Damit konnte das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem noch 0,120 US-Dollar je Aktie in den Büchern standen, gesteigert werden. Der Nettogewinn kletterte insgesamt um 17 Prozent auf 477 Millionen Dollar.

Auch auf der Umsatzseite glänzte der Konzern. Tesla generierte im Berichtsquartal Erlöse in Höhe von 22,39 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einer Steigerung von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als Tesla 19,34 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten waren im Vorfeld von einem Durchschnittswert von 22,27 Milliarden US-Dollar ausgegangen, womit Tesla die Prognosen leicht übertraf.

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Auslieferungen erholen sich

Die positive Entwicklung ist vor allem auf die Erholung der Auslieferungen zurückzuführen, die im ersten Quartal um 6,3 Prozent auf 358.023 Fahrzeuge stiegen. Dies markiert eine Trendwende zum Vorjahr, als die Absatzzahlen noch unter Produktionsumstellungen beim Model Y und politischen Kontroversen rund um Elon Musk gelitten hatten. Zudem belastete das Auslaufen der US-Steuervergünstigungen Ende 2025 das Marktumfeld, worauf Tesla mit günstigeren Modellversionen reagierte.

Die Tesla-Aktie gewinnt nachbörslich an der NASDAQ 3,56 Prozent auf 401,30 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX