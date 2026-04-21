DAX24.195 -0,3%Est505.906 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,26 +3,8%Nas24.658 +1,6%Bitcoin67.034 +3,1%Euro1,1705 -0,3%Öl101,8 +2,8%Gold4.740 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX etwas tiefer -- US-Börsen fest - teils neue Rekorde -- DroneShield: Rekordquartal -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Tesla-Aktie springt an: Elektroautopionier überrascht positiv - Erwartungen übertroffen Tesla-Aktie springt an: Elektroautopionier überrascht positiv - Erwartungen übertroffen
Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlen präsentiert

Tesla-Aktie springt an: Elektroautopionier überrascht positiv - Erwartungen übertroffen

22.04.26 22:31 Uhr
Tesla-Aktie nach starken Zahlen an der NASDAQ höher: Erwartungen übererfüllt | finanzen.net

Für Tesla-Anleger wurde es am Mittwoch nach US-Börsenschluss spannend: Der E-Autopionier hat seine Bücher geöffnet. So lief das Geschäftsquartal.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
332,75 EUR 2,80 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Tesla überzeugt mit Q1-Zahlen
• Nach Rückgängen im Vorjahr steigen die weltweiten Auslieferungen
• Musk verstärkt auf preiswertere Modelle

Der Elektroautopionier Tesla legte am Mittwoch seine Bilanz zum abgelaufenen erste Quartal 2026 vor, das am 31. März endete. Dabei präsentierte das Unternehmen Zahlen, die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine deutliche Dynamik aufzeigten.

Gewinn und Umsatz überzeugen

Beim Gewinn je Aktie (EPS) übertraf Tesla die Erwartungen der Experten. Das Unternehmen wies einen Gewinn von 0,41 US-Dollar je Aktie aus. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Wert von durchschnittlich 0,365 US-Dollar je Aktie gerechnet. Damit konnte das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem noch 0,120 US-Dollar je Aktie in den Büchern standen, gesteigert werden. Der Nettogewinn kletterte insgesamt um 17 Prozent auf 477 Millionen Dollar.

Auch auf der Umsatzseite glänzte der Konzern. Tesla generierte im Berichtsquartal Erlöse in Höhe von 22,39 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einer Steigerung von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als Tesla 19,34 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten waren im Vorfeld von einem Durchschnittswert von 22,27 Milliarden US-Dollar ausgegangen, womit Tesla die Prognosen leicht übertraf.

Auslieferungen erholen sich

Die positive Entwicklung ist vor allem auf die Erholung der Auslieferungen zurückzuführen, die im ersten Quartal um 6,3 Prozent auf 358.023 Fahrzeuge stiegen. Dies markiert eine Trendwende zum Vorjahr, als die Absatzzahlen noch unter Produktionsumstellungen beim Model Y und politischen Kontroversen rund um Elon Musk gelitten hatten. Zudem belastete das Auslaufen der US-Steuervergünstigungen Ende 2025 das Marktumfeld, worauf Tesla mit günstigeren Modellversionen reagierte.

Die Tesla-Aktie gewinnt nachbörslich an der NASDAQ 3,56 Prozent auf 401,30 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: NPS_87 / Shutterstock.com, Justin Sullivan/Getty Images

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
14:31Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
17.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
15.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026Tesla NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
02.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.03.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.04.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
17.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
15.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026Tesla NeutralUBS AG
23.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14:31Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Tesla SellUBS AG
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen