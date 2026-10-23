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Zahlen präsentiert

Volvo-Aktie dennoch tiefer: US-Geschäft treibt Umsatz und Gewinn des Lkw-Bauers an

Volvo-Aktie dennoch tiefer: US-Geschäft treibt Umsatz und Gewinn des Lkw-Bauers an

Der schwedische Nutzfahrzeughersteller legt neue Zahlen vor und blickt auf die Entwicklung seiner wichtigsten Absatzmärkte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volvo AB (B)
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Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo hat im dritten Quartal spürbar vom Aufschwung auf dem wichtigen US-Markt profitiert. Der Umsatz kletterte konzernweit um 8 Prozent auf 119,5 Milliarden Kronen (10,7 Mrd Euro), wie der Rivale von Daimler Truck und der Volkswagen-Lkw-Holding TRATON am Freitag in Stockholm mitteilte. Die um Sondereffekte bereinigte operative Gewinnmarge legte von 10,6 Prozent ein Jahr zuvor auf 12,3 Prozent zu. Die Marge lag etwas höher als von Analysten im Schnitt erwartet, der Umsatz niedriger. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 42 Prozent auf 10,8 Milliarden Kronen.

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Auftragseingang und Auslieferungen legen deutlich zu

Auch beim wegweisenden Auftragseingang legten die Schweden dank starker Zuwächse in Europa und Nordamerika deutlich zu. Insgesamt zogen die Bestellungen im Quartal um gut ein Viertel auf 46.918 Lkw an. Im dritten Quartal lieferte Volvo 49.611 Laster aus und damit 11 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Volvo erwartet wachsende Lkw-Märkte 2027

In den beiden wichtigsten Regionen rechnet Volvo zudem mit weiterem Aufschwung bei der Marktnachfrage im kommenden Jahr. Der Markt für Schwerlast-Lkw dürfte in Nordamerika von 265.000 Fahrzeugen in diesem Jahr auf rund 300.000 Stück zulegen, hieß es von den Schweden. In Europa sind demnach 320.000 Fahrzeuge zu erwarten, 5.000 mehr als dieses Jahr. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sprach von einem voraussichtlich starken Jahr 2027.

Die Volvo-Aktie verliert in Stockholm zeitweise 1,51 Prozent auf 306,50 SEK.

STOCKHOLM (dpa-AFX)

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Volvo AB (B) Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 Volvo AB (B) Buy UBS AG
29.09.26 Volvo AB (B) Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 Volvo AB (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Volvo AB (B) Buy UBS AG

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