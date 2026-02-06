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Wolfspeed-Aktie tiefrot: Halbleiterunternehmen rutscht noch tiefer in die roten Zahlen

05.05.26 22:17 Uhr
Wolfspeed-Aktie sackt an der NYSE ab: Tiefrote Bilanz enttäuscht auf ganzer Linie | finanzen.net

Der US-amerikanische Halbleiterkonzern Wolfspeed hat mit seiner Bilanzvorlage am Dienstagabend für Bewegung an den Börsenparketts gesorgt.

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Das dritte Geschäftsquartal ist für Wolfspeed mit einem Ergebniseinbruch zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie sackte von -1,860 US-Dollar auf -3,05 US-Dollar ab, damit rutschte das Halbleiterunternehmen noch tiefer in die roten Zahlen. Analysten hatten zuvor ein EPS von -3,780 US-Dollar in Aussicht gestellt und zeigten sich positiv überrascht.

Der Umsatz lag mit 150,2 Millionen US-Dollar unter dem Vergleichswert des Vorjahres, der bei 185,4 Millionen US-Dollar gelegen hatte. Analysten hatten zuvor Erlöse von 150 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die Wolfspeed-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 9,03 Prozent schwächer bei 33,45 US-Dollar.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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