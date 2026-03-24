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JENOPTIK-Aktie im Aufwind: Höhere Dividende und neuer Chef beflügeln Kurs

25.03.26 07:56 Uhr
JENOPTIK findet neuen CEO: Aktie reagiert positiv auf Strategie-Update | finanzen.net

Die Aktionäre von JENOPTIK können sich trotz eines Gewinnrückgangs über eine etwas höhere Dividende freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
25,98 EUR 0,18 EUR 0,70%
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Wie der im TecDAX notierte Photonik-Konzern mitteilte, will er für 2025 eine Dividende von 0,40 Euro zahlen nach 0,38 Euro im Vorjahr. Das Unternehmen bestätigte seine Mitte Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen und unterfüttert den Ausblick mit konkreten Zahlen.

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So soll der Umsatz 2026 im einstelligen Prozentbereich steigen. Die EBITDA-Marge wird bei 19,0 bis 21,0 Prozent gesehen nach 18,4 Prozent im Vorjahr. Im Februar hatte der Konzern lediglich von einer Steigerung des Umsatzes und einer Verbesserung der operativen Marge gesprochen. Portfolioveränderungen sind in der Prognose nicht berücksichtigt. Makroökonomische und politische Entwicklungen seien schwer abschätzbar, so der Konzern. Er setzt auf seine Wachstumsplattformen in den Kernmärkten Halbleiter, Medizintechnik, Messtechnik sowie Smart Mobility.

Im abgelaufenen Jahr ging der Umsatz um etwa 6 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sackte um 13 Prozent auf 192 Millionen Euro ab. Die entsprechende Marge betrug 18,4 Prozent nach 19,9 Prozent im Vorjahr und hielt sich damit innerhalb der vom Konzern ausgegebenen Prognosespanne.

Unter dem Strich verdiente JENOPTIK 74,2 Millionen Euro nach 94,2 Millionen im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,26 Euro.

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Mittlerweile hat der Konzern einen Nachfolger von CEO Stefan Traeger gefunden, der das Unternehmen zum 15. Februar verlassen hat. Am Dienstag ernannte der Aufsichtsrat Dominic Dorfner, der von Semikron Danfoss kommt, zum Vorstandschef. Er wird sein Amt spätestens zum 1. Oktober antreten. Derzeit wird JENOPTIK von Finanzchefin Prisca Havranek-Kosicek und Vorstandsmitglied Ralf Kuschnereit geführt.

Vorbörslich gewinnt die JENOPTIK-Aktie via Tradegate zeitweise 2,24 Prozent auf 26,48 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

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March 25, 2026 02:43 ET (06:43 GMT)

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Bildquellen: JENOPTIK, TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

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DatumRatingAnalyst
20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
18.02.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026JENOPTIK BuyWarburg Research
13.02.2026JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
30.01.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
13.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
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09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

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