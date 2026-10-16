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Nordex-Aktie hebt ab: Windkraftbauer hebt Margenprognose deutlich an

Nordex-Aktie hebt ab: Windkraftbauer hebt Margenprognose deutlich an

Nordex hebt nach einem überraschend starken dritten Quartal die Prognose für die Ebitda-Marge 2026 deutlich an.

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Der Windkraftanlagenbauer Nordex blickt nach einem überraschend lukrativen Quartal positiver auf das Gesamtjahr. Dank höherer Margen und nicht eingetretener Risiken dürfte ein größerer Teil des Umsatzes als operativer Gewinn übrig bleiben, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend nach Börsenschluss mit. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten am Freitagmorgen mit einem Kurssprung belohnt.

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Auf XETRA geht es zeitweise 14,40 Prozent auf 39,92 Euro nach oben. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie bereits um rund 35 Prozent zugelegt.

Nordex hebt Margenprognose deutlich an

Für das laufende Jahr rechnet Nordex-Chef José Luis Blanco zwar weiterhin mit einem Umsatz von 8,2 bis 9 Milliarden Euro. Allerdings sollen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nun 11,5 bis 12,5 Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn übrig bleiben. Bisher wurden 8 bis 11 Prozent angepeilt.

Als Gründe für den gewachsenen Optimismus nannte das Unternehmen höhere Margen im Servicegeschäft und eine starke Geschäftsentwicklung im Projektgeschäft mit neuen Turbinen. Zudem hatte Nordex in seiner bisherigen Prognose Risiken im Projektgeschäft einkalkuliert, die sich den Angaben zufolge nun nicht im angenommenen Umfang realisiert haben.

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Umsatz und operativer Gewinn legen kräftig zu

Im dritten Quartal stieg Nordex' Erlös im Vergleich zum Vorjahr nach vorläufigen Zahlen um 28 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) lag mit 278 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Die entsprechende Marge stieg von 8,0 auf 12,7 Prozent. Auch der freie Barmittelfluss fiel mit 379 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch aus wie ein Jahr zuvor. Die endgültigen Quartalszahlen will Nordex am 5. November veröffentlichen.

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

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08:01 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Nordex Underperform RBC Capital Markets
12.10.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets

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