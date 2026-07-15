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TSMC-Aktie im Blick: Chipfertiger verdient dank KI-Boom deutlich mehr als erwartet

TSMC-Aktie im Blick: Chipfertiger verdient dank KI-Boom deutlich mehr als erwartet

Die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Chips hat TSMC im zweiten Quartal einen Gewinnsprung von 77 Prozent beschert. Umsatz und Ergebnis übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich.

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Der taiwanesische Chiphersteller TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) hat im zweiten Quartal dank eines starken Umsatzanstiegs und gestiegener Margen deutlich mehr verdient. Der Überschuss legte um 77 Prozent auf knapp 707 Milliarden taiwanesische Dollar (19 Mrd Euro) zu, wie der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger am Donnerstag in Hsinchu mitteilte. Damit übertraf TSMC die Erwartungen der Experten. Der Umsatz zog, wie bereits seit Montag bekannt, wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms um 36 Prozent auf 1,27 Billionen an.

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TSMC gehört nach einer Aktienkursrally von fast 120 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten inzwischen zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Aktuell ist der Konzern an der Börse umgerechnet knapp zwei Billionen Dollar wert. Damit liegt TSMC als erster nicht-amerikanischer Konzern hinter NVIDIA, Apple, Alphabet, Microsoft und Amazon auf Rang sechs.

Da die Zahlen nachbörslich vorgelegt wurden, konnte die TSMC-Aktie nicht reagieren - sie schloss an der Börse in Taiwan am Freitag 1,26 Prozent höher bei 2.470 TWD.

HSINCHU (dpa-AFX)

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

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